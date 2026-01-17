Verso Umana Reyer Venezia-Autosped BCC Derthona

Impegno di altissimo livello per l’Autosped BCC Derthona nella quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A1: la squadra allenata da coach Cutugno sarà infatti di scena al PalaTaliercio contro l’Umana Reyer Venezia, nel remake della semifinale di Coppa Italia di due settimane fa. Le due formazioni occupano attualmente il secondo e il quinto posto in graduatoria e sono reduci rispettivamente dal successo sul campo di Roseto (la Reyer) e dalla sconfitta casalinga contro Campobasso (il BCC). In settimana le orogranata hanno giocato in EuroLega, uscendo sconfitte per 81-73 dal difficile campo di Valencia.

FOCUS SULLE AVVERSARIE – La versione 2025/26 della Reyer ha confermato pressoché in toto lo storico nucleo italiano, operando invece un profondo restyling per quanto riguarda il parco straniere. In attesa di recuperare pienamente Matilde Villa, in cabina di regia si alternano Mariella Santucci e Francesca Pasa, due delle protagoniste dello splendido bronzo europeo conquistato dalla Nazionale la scorsa estate. Di quella spedizione Azzurra hanno fatto parte anche Francesca Pan, Martina Fassina e Lorela Cubaj, a Venezia da diversi anni e in grado di apportare un contributo di talento, fisicità ed energia sia partendo in quintetto che alzandosi dalla panchina. Il gruppo italiano è completato da Giuditta Nicolodi e dalla giovane Isabel Hassan, in pianta stabile in prima squadra in questa stagione.

Il quartetto delle straniere è composto da Ivana Dojkic, guardia di grande talento e in grado di produrre fiammate offensive importanti: arrivata da Schio, è alla terza squadra italiana della sua carriera dopo le orange e la Virtus bologna. Nel reparto esterne agisce anche Kaila Charles, rookie del campionato italiano e dotata di grande atleticità. Sotto canestro, la Reyer può contare su Joyner Holmes, già vista a Sassari nel 2022/23 e in grado di aprire il campo con il tiro da fuori, e su Stephanie Mavunga, altra giocatrice alla prima esperienza nel nostro paese.

LE DICHIARAZIONI – A presentare la partita è stata Sara Toffolo: «La partita di domani non sarà semplice, ma siamo consapevoli che – come accaduto in Coppa Italia – ce la possiamo giocare. Sarà necessario essere concentrate quaranta minuti sul piano partita, perché contro squadre così forti ogni minimo errore o distrazione può portare a un break decisivo. Credo che dovremo essere ancora più concentrate, in quanto dopo la sconfitta che hanno patito in semifinale di Coppa Italia contro di noi avranno grande voglia di rivalsa».

EX DELLA GARA – Sono quattro le ex della partita, tutte militanti nelle fila del BCC Derthona: Caterina Dotto (in Laguna dal 2015 al 2018), la capitana Francesca Melchiori (che ha giocato con la Reyer dal 2012 al 2017), Elisa Penna (dal 2012 al 2015 e dal 2019 al 2022) e Francesca Leonardi (a Venezia dal 2017 al 2021).

DOVE VEDERLA – La partita sarà visibile in diretta su Rai Sport a partire dalle ore 20.45.