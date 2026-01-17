Cuneo gioca bene due set, Verona vince 3-0. Focus su Monza

Il focus dei biancoblù ora è il Big match di domenica 25 gennaio alle ore 18.00 al Palazzetto dello sport di Cuneo contro il Vero Volley Monza. Una settimana di grande lavoro aspetta i cuneesi in vista di questo scontro in cui Cavaccini e compagni cercheranno in tutti i modi di portare a casa qualcosa di importante per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale.

Per scelte tecniche a riposo Zaytsev, reduce da due splendide prestazioni con Grottazzolina e Perugia e necessario al 100% nel confronto contro Monza.

Eletto MVP del match Rok Mozic nel giorno del suo compleanno.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Stefanović centro, Sedlaček e Strehlau schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Soli schiera: Christenson palleggio, Darlan opposto, Cortesia e Vitelli al centro, Keita e Mozic schiacciatori; Staforini (L).

A fine gara queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «Penso che il primo sia stato uno dei peggiori set della stagione sicuramente. Io credo che sia più importante quello che siamo riusciti a fare dopo, e che segue quello che stiamo facendo in allenamento. Credo che Verona abbia avuto la meglio su di noi usando la sua arma migliore, dove ha fatto la differenza e questa è una cosa che purtroppo per noi fa parte del gioco».

Prossimo appuntamento dei cuneesi, Big match casalingo contro il Vero Volley Monza, Domenica 25 gennaio alle ore 18.00 al Palasport di Cuneo. Prevendita su Liveticket.it

Rana Verona - MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0

Parziali (25-17/25-20/25-23)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 1, Feral 9, Stefanović 4, Codarin 6, Sedlaček 5, Strehlau 7; Cavaccini (K) (L1); Cattaneo 2, Bonomi, Sala. N.e. Zaytsev, Giraudo, Copelli, Oberto (L2).

All.: Matteo Battocchio

Aiuto All.: Mauro Rizzo

Aiuto All.: Fabio Genre

Ricezione positiva: 33%; Attacco: 40%; Muri 4; Ace 5.

Rana Verona: Christenson, Darlan 12, Cortesia 8, Vitelli 2, Keita 14, Mozic 17; Staforini (L1); Sani, Glatz, . N.e. Valbusa, Planinsic, Gironi, Nedeljkovic, Bonisoli (L2).

All.: Fabio Soli

II All.: Matteo De Cecco

Ricezione positiva: 33%; Attacco: 57%; Muri 3; Ace 11.

Durata set: 21’, 26’, 27’.

Durata totale: 74’.

Arbitri: Rossella Piana, Angelo Santoro, Stefano Nava.

Ph credit: VeronaVolley Campagnola