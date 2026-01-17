La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince contro il Piacenza Pallanuoto 2018

LA PARTITA:

Inizia il match e la Reale Mutua Torino ’81 passa in vantaggio con la rete di Novara, il Piacenza reagisce, ma Romanazzi para il rigore a Luongo per rimanere in vantaggio. I gialloblù attaccano con Novara che raddoppia in superiorità numerica ed è ancora lui a segnare la rete dello 0-3. I padroni di casa accorciano le distanze con il gol di Luongo. Si rientra in acqua per la seconda frazione di gioco e il Piacenza fa il 2-3 con Luongo, ma la Torino ’81 non ci sta e Colombo realizza la superiorità numerica del 2-4. Gli emiliani sono in partita e riducono lo svantaggio con Rosanò, ma i ragazzi di Simone Aversa non perdonano e segnano in superiorità numerica con De Luca. I ragazzi di Picasso trovano il 4-5 dai cinque metri con Luongo, Tononi allunga sul +2, ma è ancora il Piacenza a siglare il gol del 5-6 con Roveda. La Reale Mutua Torino ’81 Iren attacca con Novara che segna il 5-7 e a un minuto all’intervallo lungo Tononi non sbaglia il rigore del +3.

Al cambio vasca il Piacenza accelera: Roveda segna il -2 in superiorità numerica, Luongo fa il 7-8 e Marciano trova l’8-8 con l’uomo in più. La Reale Mutua Torino ’81 Iren rialza la testa con il rigore trasformato da Tononi e con Colombo che allunga sull’8-10. Al termine del terzo tempo i gialloblù ritrovano il +3 con la rete di Coccia. Si rientra in acqua per l’ultima frazione di gioco e la Torino ’81 aumenta il proprio vantaggio con il gol di Novara, ma il Piacenza risponde con Pozzi per il 9-12 e con Roveda, che grazie ad una doppietta, porta i suoi sull’11-12. I ragazzi di Picasso trovano il pareggio con Dainese in superiorità numerica, ma i gialloblù non ci stanno e mettono il muso davanti con Tononi in superiorità numerica. A trenta secondi dalla sirena la Reale Mutua Torino ’81 Iren trova il gol vittoria con Novara che chiude l’incontro.

LE ANALISI:

Le parole di Simone Aversa al termine della sfida: «Vittoria sofferta, siamo sempre stati avanti anche con un buon vantaggio, ma nel quarto tempo il Piacenza è rientrato in partita prepotentemente e noi siamo un po' calati. Non siamo mai stati brillanti, ma nonostante questo, la squadra ha retto e tutti hanno contribuito alla vittoria. Nota di merito per Novara (6 goal), Andrea Romanazzi che ha fatto delle parate importanti e per il capitano Andrea Maffè, al rientro dopo un intervento chirurgico, non giocava dal maggio scorso. Sono contento per lui, sia perché è potuto rientrare in acqua che per il contributo di esperienza dato alla squadra».

IL TABELLINO:

PIACENZA PALLANUOTO 2018 – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 12-14

Parziali (1-3; 4-5; 3-3; 4-2)

PIACENZA PALLANUOTO 2018: Bernardi, Rosanò 1, Dainese 1, Luongo 4, Gilardo, Marciano 1, Galbignani, Clini, Pozzi 1, Bekric, Roveda 4, Frediani, Cifalinò. All. Picasso.

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Romanazzi, Lisica, Abate, Tononi 4, Maffè, Coccia 1, Costa, Ermondi, Cassia, De Luca 1, Novara 6, Colombo 2, Liistro, Aichino. All. Aversa.

GLI ARBITRI: MAGNESIA - BERNINI

LE NOTE: Usciti per limite di falli De Luca (T) nel terzo tempo ed Ermondi (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Piacenza Pallanuoto 2018 6/19 + 2 rigori e Reale Mutua Torino ’81 Iren 6/12 + 2 rigori. Romanazzi (T) para un rigore a Luongo nel primo tempo.