La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ferma la marcia di Vallefoglia

La Reale Mutua Fenera Chieri ferma la marcia della lanciatissima Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia infliggendole la prima sconfitta dopo otto vittorie di fila in campionato. La partita si decide probabilmente nel finale del primo set. Dopo una prima frazione molto ben giocata dalle ospiti, le chieresi si trovano sotto 20-24 e sono in difficoltà, ma con coraggio e anche un po’ di fortuna (in particolare con due ace aiutati dal nastro) riescono a imporsi 27-25 dopo aver annullato cinque palle set. Lì inizia un’altra partita: Vallefoglia accusa il colpo e non riesce più a ritrovarsi, mentre Chieri sulle ali dell’entusiasmo vince i due set successivi 25-19 e 25-22. Finisce 3-0 in un’ora e 26 minuti. Il premio di MVP va a Nemeth, trascinatrice nel primo set e top scorer di serata con 16 punti. Chiudono in doppia cifra anche Nervini e Dervisaj con 11 punti a testa.

La cronaca

Primo set – Vallefoglia ottiene il primo mini break sul 5-6 grazie a un muro di Butigan (5-7). Sul 6-8 i servizi di Bici e gli attacchi di Giovannini danno un nuovo allungo alle ospiti e costringono Negro a chiamare il primo time-out sul 6-10. Chieri riduce il distacco di un punticino con Nervini (12-14) senza però recuperare ulteriormente. Le biancoblù riescono a mettere pressione a Vallefoglia sul 15-19, con un combattutissimo scambio chiuso da Nemeth e un muro di Nemeth. Dopo il time-out di Pistola la sua squadra riprende subito il controllo e senza grandi problemi sale a 20-24. Dervisaj annulla la prima palla set, poi va al servizio Van Aalen: un muro di Gray su Ungureanu e due ace della palleggiatrice (il primo aiutato dal nastro) portano il punteggio sul 24-24. Ungureanu guadagna una quinta palla set, annullata da Nemeth che firma poi il 26-25 con un mani-out. Va in battuta Dervisaj e con un altro ace aiutato dal nastro Chieri chiude 27-25. Grande protagonista del set è Nemeth con 9 punti e il 53% in attacco.

Secondo set – L’epilogo del primo set si ripercuote sull’inizio del secondo che vede le ragazze di Negro ripartire forte a differenza di Vallefoglia che accusa il colpo. Sul 4-3 Chieri strappa a 8-3 con gli attacchi di Dervisaj e Nervini e i muri di Cekulaev e Van Aalen. Pistola inserisce Castellanos per Bertolucci, poi tenta anche le carte Carletti per Giovannini e Ungureanu per Omoruyi, ma il vantaggio chierese continua a crescere arrivando a 9 punti sul 17-8 (Nemeth). Le marchigiane nel finale si riavvicinano a 22-17 (Bici). Il time-out di Negro e il 23-17 di Dervisaj fermano la rimonta ospite. La frazione termina 25-19 su servizio lungo di Ungureanu.

Terzo set – Si riparte con un 6-0 su servizio di Dervisaj, con tre attacchi consecutivi di Nervini. Pistola rimanda in campo Giovannini e Omoruyi ed è proprio quest’ultima a sbloccare Vallefoglia (6-1). Segue una fase in cui le padrone di casa perdono un po’ il filo e con diversi errori in attacco facilitano il recupero ospite a 8-7. Chieri torta a guadagnare terreno (13-9, muro di Cekulaev) ma di nuovo le biancoverdi tornano a contatto riuscendo stavolta anche a pareggiare a 15-15 (errore di Nervini). Con due attacchi e un muro Cekulaev ridà fiato alle chieresi (19-17). Il quarto allungo è quello buono: dopo il servizio lungo di Thokboum le marchigiane annullano un match point con Giovannini, poi Bici serve in rete e finisce 25-21.

Il commento

Ilaria Spirito: «Siamo state brave nel finale del primo set a non mollare, crederci fino alla fine e spingere fino alla conquista del set. Questo sicuramente ha segnato la svolta della partita».

Valentina Bartolucci: «Se il primo set fosse andato diversamente forse avremmo visto una partita diversa. C’è rammarico da parte nostra perché avevamo un bel vantaggio e dovevamo chiudere prima il set per evitare che si aprissero scenari diversi. Poi loro si sono caricate di più e si è visto nei due set successivi. Non dobbiamo pensarci più e girare subito pagina: martedì ci aspetta un’altra partita importante».

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3-0

Parziali (27-25; 25-19; 25-22)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 5, Nemeth 16, Cekulaev 7, Gray 4, Nervini 11, Dervisaj 11; Spirito (L); Antunovic, Dambrink, Alberti. N. e. Ferrarini, Degradi, Bah, Bonafede (2L). All. Negro.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Bartolucci 1, Bici 12, Candi 5, Butigan 3, Giovannini 6, Omoruyi 5; De Bortoli (L); Castellanos, Carletti 3, Ungureanu 5, Thokboum 2. N. e. Stoyanova, Feduzi, Mitkova (2L)l. All. Pistola; 2° Passeri.

ARBITRI: Canessa di Bari e Serafin di Motta di Livenza.

NOTE: presenti 1253 spettatori. Durata set: 29′, 23′, 27′. Errori in battuta: 12-13. Ace: 4-2. Ricezione positiva: 59%-64%. Ricezione perfetta: 27%-28%. Positività in attacco: 43%-40%. Errori in attacco: 10-6. Muri vincenti: 10-3. MVP: Nemeth.