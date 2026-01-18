Iveco CUS Torino Rugby: Livorno battuto all'Albonico

Vittoria di carattere per l’ Iveco CUS Torino Rugby , che al Campo A. Albonico supera il Rugby Livorno per 22-12 al termine di una gara combattuta e condizionata dalle difficili condizioni meteo. Dopo tre giorni di pioggia intensa su Torino, il terreno di gioco si presenta pesante, fangoso e scivoloso, con una pioggerella persistente che accompagna tutto il match.

La formazione universitaria guidata da coach Bianco, Belgrano e Modonutto parte forte e al secondo minuto trova subito la meta al largo con Bellino. Capitan Reeves manca la trasformazione, ma si riscatta poco dopo dalla piazzola, fissando il punteggio sull’8-0 per i padroni di casa. Il Livorno risponde con una meta da maul che, nonostante la trasformazione fallita, riporta gli ospiti in partita.

Il fango rende complicata la manovra offensiva per entrambe le squadre, ma il CUS Torino insiste e trova una nuova marcatura con capitan Reeves, che schiaccia sotto i pali e trasforma per il 15-5. Prima dell’intervallo, però, un guizzo della formazione toscana accorcia le distanze e si va al riposo sul 15-12 in favore dei biancoblù.

La ripresa è segnata da numerosi errori da entrambe le parti, complici il freddo e il campo scivoloso, ma nessuna delle due squadre rinuncia a giocare. A fare la differenza sono il carattere e l’insistenza del pacchetto di mischia dell’Iveco CUS Torino: dopo una lunga sequenza di pick and go, è la seconda linea Spinelli a trovare la meta decisiva. Reeves trasforma e porta il punteggio sul 22-12.

Il risultato non cambia fino al triplice fischio finale, accolto dagli applausi del pubblico presente sugli spalti nonostante il meteo difficile.

Al termine del match, il DT Filippo Bianco ha commentato: «Oggi serviva una prestazione di carattere, l’avevamo chiesta ai ragazzi e loro hanno dimostrato di averne lottando su ogni pallone. Voglio fare i complimenti al reparto degli avanti, oggi la vittoria è passata in gran parte dalla loro prestazione. Quest’anno non ci sono partite facili, perciò ogni risultato positivo va analizzato, ma c’è anche da esserne orgogliosi e felici. Ora ci aspettano altre due trasferte difficili che saranno un buon test per consolidare il nostro percorso formativo».

Ora testa alla prossima sfida: domenica 25 gennaio alle 14.30 a Parabiago.