La Reale Mutua Torino vince anche contro Avellino

La Reale Mutua Basket Torino conferma il proprio momento positivo e supera l’ Unicusano Avellino Basket per 80-67 al Pala Gianni Asti, conquistando una vittoria solida e meritata, costruita soprattutto nella prima metà di gara e poi gestita nel secondo tempo. Dopo un avvio in equilibrio, i gialloblù hanno preso progressivamente il controllo della partita grazie a una grande attenzione difensiva - ormai un punto cardine dell’identità gialloblù - intensità e qualità nella circolazione del pallone, trovando triple ben costruite per allungare con decisione già nel secondo quarto. La spinta della panchina, con Stazzonelli protagonista (season-high da 11 punti per lui), e l’elevata percentuale dall’arco (7/12 nel primo tempo) hanno permesso a Torino di scavare un solco importante, chiudendo il primo tempo sul +24. Nella ripresa Avellino ha provato a cambiare passo aumentando fisicità e pressione, riducendo gradualmente lo svantaggio, ma la Reale Mutua ha gestito con lucidità i momenti chiave del match, trovando nel finale i canestri pesanti di un sempre più decisivo Teague (12 dei suoi 19 punti sono arrivati negli ultimi tre minuti di gioco) per respingere il tentativo di rimonta e chiudere i conti. Torino vince così la sua 12^ partita in 22 partite e aggancia la stessa Avellino al decimo posto (irpini avanti per differenza punti negli scontri diretti). La Reale Mutua rimane quindi viva alla ricerca del miglior piazzamento possibile in vista della postseason.

QUINTETTI INIZIALI

Torino: Schina, Massone, Teague, Allen, Bruttini

Avellino: Mussini, Chandler, Jurkatamm, Lewis, Cicchetti

Partenza ad alto ritmo che vede inizialmente Torino trovare la via del canestro, ma Avellino prende le misure in difesa e risponde in transizione con Jurkatamm e Chandler. Difese che contengono gli attacchi, poi accelerata Torino con Severini e soprattutto un buon apporto dalla panchina di Stazzonelli. 25-17.

Grande attenzione in difesa per mettersi in ritmo in attacco: Torino così incrementa il proprio vantaggio portandolo in doppia cifra. Stazzonelli è in fiducia, tutto il gruppo è concentrato nella metà campo difensiva provocando diverse palle perse agli irpini. I gialloblù così spingono sull’acceleratore e si portano sul +15, costringendo coach Di Carlo al timeout sul 41-26. Timeout che però non porta gli effetti sperati agli ospiti: Torino costruisce bene e colpisce dall’arco ad alta percentuale: 7/12 a metà gara e un netto +24 all’intervallo lungo, Reale Mutua avanti 51-27.

Terzo quarto che vede Torino sempre in gestione dell’ampio gap creato nelle prima metà di gara, ma Avellino cambia marcia e soprattutto intensità in difesa, mettendo così qualche sassolino negli ingranaggi offensivi della Reale Mutua. Lewis sale in doppia cifra per i biancoverdi che si portano a -18 in chiusura della terza frazione: 65-47.

Avellino continua a rosicchiare punti di svantaggio mettendo sempre più fisicità soprattutto a rimbalzo, frutto dell’assetto a due lunghi con Zerini e Pini nel pitturato. Torino vede diminuire il proprio vantaggio fino a -13: con ancora sei minuti da giocare, la Reale Mutua è chiamata ad essere cinica e lucida per chiudere i giochi. Ci pensa Teague con 12 punti fondamentali nel finale, vince Torino 80-67.

Coach Paolo Moretti nel postpartita: «Sono molto soddisfatto, abbiamo giocato un’altra grande partita importante contro una squadra completa, profonda. Credo che sia stata una vittoria meritata che ha le sue basi sulla difesa e sulla condivisione del pallone. Stiamo difendendo ormai da diverse partite in maniera ottima, solida, ben regolata dai nostri lunghi e con un’ottima aggressività degli esterni, stasera abbiamo costretto uno dei migliori attacchi del campionato a segnare molto meno rispetto alla loro media stagionale. Teniamo il piede sull’acceleratore per cercare di massimizzare i prossimi impegni che ci porteranno alla pausa di fine febbraio».

Reale Mutua Torino - Unicusano Avellino Basket 80-67

Parziali (25-17, 26-10, 14-20, 15-20)

Reale Mutua Torino: Macio Teague 19 (5/11, 2/4), Matteo Schina 14 (0/1, 3/4), Federico Massone 11 (5/7, 0/2), Umberto Stazzonelli 11 (3/4, 1/2), Robert Allen 10 (1/7, 2/5), Giovanni Severini 8 (1/1, 2/4), Lorenzo Tortu' 5 (0/0, 1/1), Marco Cusin 2 (1/2, 0/2), Davide Bruttini 0 (0/1, 0/0), Success Eruke 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 15 / 20 - Rimbalzi: 29 9 + 20 (Robert Allen 11) - Assist: 19 (Federico Massone 5).

Unicusano Avellino Basket: Jaren Lewis 15 (4/7, 2/3), Federico Mussini 13 (2/6, 1/4), John watson Chandler iii 11 (4/10, 0/3), Mikk Jurkatamm 9 (0/3, 2/5), Alexander Cicchetti 6 (2/4, 0/0), Alessandro Grande 4 (1/2, 0/6), Giacomo Dell'agnello 4 (2/2, 0/0), Andrea Zerini 3 (0/2, 1/4), Giovanni Pini 2 (1/1, 0/0), Lucas Fresno 0 (0/0, 0/0), Giacomo Donati 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 17 / 24 - Rimbalzi: 38 15 + 23 (Alexander Cicchetti, Andrea Zerini 8) - Assist: 13 (John watson Chandler iii, Giacomo Dell'agnello 3).