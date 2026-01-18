Serie A Élite femminile: all’Albonico passa il Valsugana, sconfitta per l’IVECO CUS Torino

Il girone di ritorno di Serie A Élite femminile si apre con una sconfitta per l’ IVECO CUS Torino Rugby , battuta all’Albonico dal Valsugana per 0-29 . La formazione universitaria dei coach Alberto Carbone , Gianmarco Perrone e Davide Culcasi , ha disputato una gara combattuta contro le vicecampionesse d’Italia in carica, una squadra solida, esperta e ben organizzata, dimostrando grande carattere e determinazione.

Queste le parole di coach Carbone a fine match: «complimenti alle nostre ragazze, che, su un campo difficilissimo e in condizioni al limite del giocabile, hanno giocato per 70 minuti a mille all’ora, mettendo in seria difficoltà il Valsugana, che ha concretizzato la quarta meta per i punti di bonus solo al 70° del match. È stata una partita di grande sacrificio, con tanti placcaggi e difficoltà nel realizzare le mete. Il Valsugana, come già detto in settimana, è una squadra con una rosa molto ampia e con tantissime giocatrici in nazionale, quindi siamo davvero soddisfatti della nostra prestazione. Complimenti veramente grandi, grandi, grandi a tutte le ragazze del CUS Torino Rugby femminile, dette le Warriors».

Domenica 25 gennaio le cussine giocheranno in trasferta sul campo del Rugby Colorno, kick off alle 14.30.

Torino, Campo Angelo Albonico, domenica 18 gennaio 2026 ore 13,30

Serie A Elite Femminile – VIII Giornata

IVECO CUS TORINO v VALSUGANA RUGBY PADOVA 0-29

Parziali (0-14)

Marcatrici: p.t. 12’ m. Tonellotto tr. Sillari (0-7), 40’ m. Stevanin tr. Sillari (0-14) s.t. 48’ m. Costantini nt (0-19), 68’ m. Ostuni Minuzzi nt (0-24), 70’ m. Bitonci nt (0-29)

IVECO CUS Torino: Borello; Di Luca, Floris (52’ De Robertis), Piva, Morchio; Gronda (C), Pirpiliu; Luoni, Epifani (52’ Zoboli), Citino; Maietti (43’ Weigel), Ponzio; Salvatore (65’ Sallam), Parodi, Reverso (41’ Zini). A disposizione: Soriga

All.: Carbone

VALSUGANA RUGBY PADOVA: Ostuni Minuzzi (C), Sillari (60’ De Santis), Aggio, Zeni, Rasi, Stevanin, Bitonci (60’ Magosso), Giordano, Tonellotto, Da Lio E. (41’ Fusaro), Otano (60’ Poletti), Costantini, Fortuna (41’ Maris), Cerato (41’ Vecchini), Benini (41’ Jeni). A disposizione: Bresciani

All.: Bezzati

Arb: Catagini (TO)

AA1 Bettinelli (TO), AA2 Pelassa (TO)

Cartellini: 55’ giallo Zini (CUS Torino)

Calciatori: Gronda (0/0), Sillari (2/4), Stevanin (0/1)

Note: giornata piovosa, circa 5°, campo pesante e fangoso. Circa 150 spettatori

Punti conquistati in classifica: CUS Torino 0, Valsugana 5

Player of the Match: Emma Stevanin (Valsugana)