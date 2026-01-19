Il BCC Derthona cade a Venezia

Seconda sconfitta consecutiva per l’ Autosped BCC Derthona , che a Venezia insegue per la quasi totalità dell’incontro pur provando più volte a rientrare nel punteggio. A fare la differenza e indirizzare la contesa in favore della Reyer la differenza di punti prodotti in contropiede e a rimbalzo offensivo (37-11 il computo totale) che hanno impedito alla squadra allenata da Cutugno di riuscire a ricucire il gap. Il prossimo appuntamento di campionato vedrà l’Autosped diu scena alla Cittadella dello Sport contro Battipaglia sabato 24 gennaio alle ore 18.

Prima frazione di gioco contraddistinta dall’equilibrio in campo, in cui la Reyer prende vantaggio nel punteggio grazie ai canestri in contropiede: al 10’ padrone di casa avanti 16-11. Nel secondo quarto, la partita scorre sugli stessi binari: il BCC si riavvicina in avvio, poi l’Umana riallunga e chiude avanti 36-25 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi l’incontro continua a fatto di strappi e contro strappi che mantengono invariate le distanze: alla terza sirena Venezia avanti 52-42. Nell’ultimo quarto la squadra allenata da Cutugno prova ancora a rientrare a contatto, ma la Reyer gioca con lucidità, trovando canestri di talento, e vince 71-62.

Le parole di Cornelia Fondren: «Venezia ha giocato bene, ma credo che noi non abbiamo seguito al meglio il nostro piano partita».

Il commento di coach Orazio Cutugno: «Complimenti a Venezia, anche se credo che abbiamo fatto un secondo tempo migliore limitando i loro contropiedi. Hanno chiuso la gara con giocate di talento, quando abbiamo cercato di rimanere in partita».

Umana Reyer Venezia - Autosped BCC Derthona 71-62

Parziali (16-11, 36-25, 52-42)

Venezia: Charles 9, Nicolodi, Pan 6, Pasa 10, Cubaj 6, Dojikic 14, Fassina ne, Santucci 4, Mavunga 15, Holmes 7, Hassan ne, D’Este ne. All. Mazzon.

BCC Derthona: Dotto 3, Kunaiyi 12, Fontaine 7, Conte 9, Toffolo 5, Leonardi 6, Fondren 6, Arado ne, Suarez, Melchiori 8, Penna 6. All. Cutugno.