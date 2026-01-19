Giaguari Torino: le giovanili concludono il loro camminio ad un passo dalla finale playoff

Si conclude ad un passo dalla finale il cammino playoff delle formazioni giovanili dei Giaguari Torino . Nel weekend delle semifinali di campionato, sia la Under 21 che la Under 18 sono state eliminate, rispettivamente dalle Aquile Ferrara (36-12) e dai Seamen Milano (49-26). Nonostante le sconfitte, entrambe le squadre hanno mostrato carattere e una crescita evidente rispetto agli scontri della stagione regolare.

Sabato a Ferrara la Under 21 è uscita sconfitta 36-12, ma la squadra ha tenuto testa alle Aquile per tutto il primo tempo, confermando i progressi fatti nel corso della stagione. Un netto miglioramento rispetto al 54-13 subito all'andata in stagione regolare, anche se non sufficiente per proseguire il cammino verso la finale.

I Giaguari partono bene nel primo quarto con il touchdown su corsa da 1 yard di Papeo, ma la trasformazione viene bloccata (0-6). Nel secondo periodo le Aquile ribaltano la partita con tre touchdown consecutivi – uno su corsa e due su passaggio, di cui due trasformati, chiudendo il primo tempo sul 20-6.

Il momento chiave arriva proprio nei secondi finali del secondo quarto: sul 13-6 a 30 secondi dalla fine, le Aquile intercettano un lancio nella propria end zone e lo ritornano fino alla 30 yard in attacco. Con otto secondi sul cronometro trovano il touchdown che spezza l'equilibrio.

Nel terzo quarto Ferrara allunga ancora con un touchdown su corsa. Nel quarto periodo le Aquile realizzano un pick six da 60 yard, poi i Giaguari reagiscono con il passaggio da 1 yard di Ivasiuc per Bono, ma la trasformazione viene bloccata e ritornata dalle Aquile per gli ultimi due punti del 36-12 finale. Da segnalare un paio di drive promettenti dei torinesi fermati al quarto down in prossimità della end zone avversaria nel secondo tempo.

Domenica al Vigorelli di Milano la Under 18 cede 49-26 ai Seamen in una partita combattuta punto a punto nel primo tempo. Il terzo confronto stagionale tra le due squadre, dopo il 50-39 all'andata e il 48-22 al ritorno, sempre favorevoli ai milanesi, si decide all'inizio del secondo tempo.

I Seamen partono forte nel primo quarto con un touchdown su passaggio trasformato e un secondo touchdown dopo aver bloccato un punt e recuperato la palla in end zone, portandosi sul 14-0. I Giaguari reagiscono nel secondo periodo con Brancaleoni protagonista: prima una corsa da 33 yard trasformata da Minna, poi un'altra corsa da 42 yard sempre trasformata da Minna per il 14-14.

I padroni di casa tornano avanti con un touchdown trasformato a 1:30 dalla fine del primo tempo (21-14), ma Brancaleoni risponde con una corsa esplosiva da 50 yard a soli 8 secondi dall'intervallo. La trasformazione bloccata lascia il punteggio sul 21-20 per i Seamen.

Il punto di svolta arriva in apertura di terzo quarto: sul 21-20, i Giaguari partono in attacco per il sorpasso ma Brancaleoni perde la palla su un sack e i Seamen ritornano il fumble in end zone per il touchdown trasformato (28-20). Torino reagisce con una corsa da 65 yard di Papeo, ma la trasformazione viene nuovamente bloccata (28-26). I Seamen piazzano un altro touchdown trasformato nel terzo periodo (35-26) e nel quarto quarto chiudono definitivamente i conti con due touchdown trasformati per il 49-26 finale.

Nonostante l'eliminazione in semifinale per entrambe le formazioni, la stagione dei Giaguari Torino si chiude con un bilancio positivo. Sia la Under 21 che la Under 18 hanno centrato i playoff e hanno mostrato costanti progressi nel corso dell'anno, confermando la solidità del progetto giovanile del club torinese.

