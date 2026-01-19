Eurogymnica: Viola Causone e Alessia Laghezza campionesse italiane

Durante la fase preliminare che si è svolta sabato, hanno gareggiato Viola Burzio nella specialità Solo e 2 bastoni Senior livello B, Emma Ferraris con il Solo Junior A, Assunta D'Acri e Sofia Castelmaro nella categoria Artistic Twirl Junior A; per loro la corsa alla finale si è interrotta prima del previsto, lasciando un po' di amaro in bocca.

Fase superata invece da Viola Causone e Marika Vecchio, che con una buona esecuzione si sono piazzate al primo e terzo posto provvisorio nella categoria Solo Cadetti B. Secondo posto per Noemy Vecchio (Junior A), mentre Camilla D'Acri, nella specialità Artistic Twirl Youth Élite, ha concluso il suo percorso ancora una volta senza rivali, eseguendo una performance eccellente che le è valsa una doppia votazione sul 7: un buon traguardo e segno di crescita costante per lei.

Passando alla specialità degli X-Strut, Stefania Straniero nella categoria Senior Élite, Alessia Laghezza e Sofia Bisbano (Junior), sono riuscite a strappare un pass per la finale, disputata domenica. Tutte brave le finaliste, capaci di confermarsi con prestazioni ancora migliori delle qualifiche.

Noemy Vecchio si è guadagnata la meritata medaglia d'argento, ed è arrivato il primo titolo di giornata per Eurogymnica, grazie alla giovane Viola Causone, laureatasi Campionessa Nazionale nel Solo Cadetti B. Sullo stesso podio è salita anche Marika, la più giovane delle sorelle Vecchio, che ha vinto il bronzo. Il successo delle due Cadette ha entusiasmato tutto l'ambiente societario, visto che questi risultati danno un segnale chiaro sul futuro delle giovani EGirls e fungono da cartina tornasole per coach Regina e Actis.

Colpo gobbo di Stefania Straniero, che è riuscita nell'impresa di superare le qualifiche ed andare addirittura a medaglia. Dopo il mancato risultato dell'anno scorso, che aveva sollevato più di una polemica, l'outsider gioca la carta dell'impegno, del lavoro e della perseveranza, caratteristiche che l'accompagnano da sempre, e vince un bronzo inatteso ma meritatissimo con abbinato il lasciapassare per la competizione continentale.

La chiusura in grande stile è stata confezionata da Alessia Laghezza e Sofia Bisbano.

La prima, ormai reginetta riconosciuta dell'X-Strut, dopo il quinto posto ai mondiali torinesi dello scorso agosto, vince il Titolo italiano tra le Junior Elite, seguita dall'esordiente Sofia Bisbano, che viene fuori brillantemente alla prima esperienza nazionale vincendo un prestigioso argento.

Tre medaglie queste ultime, conquistate da tre ginnaste della Ritmica prestate al Twirling e forgiate in collaborazione fra le due sezioni, in una specialità che mescola le caratteristiche delle due discipline.