Club76: tutti i risultati del weekend  

Il Club76 è tornato in campo anche nel fine settimana appena trascorso. A cominciare dalle ragazze di coach Nicola Negro che, in Serie A1 , sabato sera hanno vinto 3-0 al Pala Gianni Asti di Torino, affrontando Megabox Vallefoglia (27-25, 25-19, 25-22).

In Serie B1 il Club76 Fenera Chieri cede 3-1 contro Care Project Bellusco (19-25, 25-17, 25-18, 25-21). Chieri in trasferta a Bellusco gioca una buona partita e strappa anche un set alle avversarie che, in forza di maggiore esperienza e cattiveria agonistica, recuperano e vincono la gara. Chieri prova a rimanere in partita in tutti i set, ma perde concentrazione nelle fasi topiche del match lasciando troppo vantaggio alle avversarie. Ottima gara di Voerzio, che mette a terra 21 punti, dimostrandosi la più in forma per Chieri, nel computo punti seguita da Arbore con 14 e da Occelli con 10. Prossima gara sabato 7 febbraio alle 17 a Novara contro Victor & Co Issa.

In Serie C le ragazze del Club76 PlayAsti inciampano 3-2 contro Sicom Cherasco (25-20, 21-25, 25-21, 16-25, 15-13). Troppi errori, soprattutto in battuta, e tanta fatica a sviluppare il gioco. Un punto raccolto, ma con l' amaro in bocca.

In U16 Regionale il Club76 Playasti ha vinto 0-3 contro Vol-Ley Accademy Volpiano (23-25, 20-25, 21-25). Tre punti conquistati, anche se con fatica, per non aver espresso il gioco di cui la squadra è capace.

In U16 Regionale il Club76 L’Alba Volley si è imposto 0-3 su CUS Pianezza Volley Lab (23-25, 19-25, 23-25). Una trasferta che si conclude con un punteggio netto. Tutte le ragazze si sono fatte trovare pronte e hanno contributo all’ottima prestazione messa in campo. Qualche errore di troppo fa avvicinare le avversarie nel primo e terzo set, ma nei momenti decisivi la squadra ha saputo reagire nel modo giusto.

In Serie D il Club76 L’Alba Volley cede 0-3 contro Lcm-MC1933 Busca (25-18, 25-12, 25-23). La buona prestazione delle albesi non riesce a battere l’esperienza avversaria. Contro la prima in classica le ragazze riescono a mettere in campo un buono gioco e a provare schemi allenati durante la settimana.

In Under 14 il Club76 MTS Ser Santena vince 3-0 su Cus Pianezza (12-25, 16-25, 19-25). Prestazione solida e convincente per l’U14, che conquista una netta vittoria. Le ragazze affrontano la gara con l’atteggiamento giusto, dimostrando concentrazione e determinazione fin dalle prime battute. La squadra controlla l’incontro e porta a casa un successo meritato, mostrando buone trame di gioco e grande compattezza di gruppo.

In Under 13 il Club76 Playasti Gold la spunta al tie break, 2-3 contro Mon.Vi Bam Bianca (25-19, 20-25, 25-20, 23-25, 11-15). Voglia di riscatto e spirito di squadra: sono questi gli ingredienti che hanno spinto le ragazze alla conquista di due punti pesantissimi, arrivati al termine di una gara tutt’altro che semplice. Dopo una partenza in salita, il gruppo ha saputo reagire con carattere, compattezza e lucidità, ribaltando l’inerzia del match e portando a casa un risultato che vale doppio,

soprattutto per il morale. Tra le note più positive spicca la sempre migliore intesa tra palleggiatori e centrali, un meccanismo in evidente progresso che rappresenta una freccia importante in più all’arco della squadra.

Infine, in U13 il Club 76 Fenera Chieri Gold vince 3-0 su Vol-ley Academy Volpiano Ecc (25-12, 25-22, 25-13). La prima partita di campionato dopo la pausa natalizia si conclude con un netto 3-0 per le padrone di casa. Incontro sempre sotto controllo da parte delle ragazze, con qualche errore di troppo nel secondo set. Ora testa e tanto lavoro in palestra per le partite che attendono la squadra già nelle prossime settimane.

ALTRI RISULTATI

Venerdì 16 gennaio

• Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone A: PGS Jolly Lo Scarabocchio vs Rasero Teloni L’Alba Volley -Club76 Playasti 0-3

• Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone B: VBC Martino Savigliano vs Club76 Playasti 3-1

Sabato 17 gennaio

• U14 F. C.T. Cuneo Asti Girone F: Gruppo Racca Volley Marene vs Club76 Playasti 1-3

• U12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 Volley S3 Girone A: PGS El Gall vs Club76 Playasti Blu 3-0

• U12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 Volley S3 Girone A: Club76 Playasti 2015/16 vs Volley Roero Petalo d'oro 0-3

• U12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 Volley S3 Girone B: Club76 Playasti Bianca vs Mon.Vi. & Villanova 3-0

Domenica 18 gennaio

• U18 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: PGS El Gall vs Rasero Teloni L’Alba Volley – Club76 Playasti 0-3

• U18 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti vs PVB Canelli Cime Careddu Bosca 0-3

• U16 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 MTS Santena vs RS Volley Racconigi 3-0

• U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: Mon.Vi. Bam Bianca vs Club76 Playasti Gold 2-3

• U13 F. C. T. Cuneo Asti Girone C: Mon.Vi Bam Verde vs Club76 Playasti Bianca 1-3

• U13 F. C. T. Cuneo Asti Girone C: Club76 Playasti Blu vs PGS El Gall 2-3