MTS SER Santena, ancora una vittoria!

Ancora una vittoria per le tigri santenesi , questa volta fra le mura amiche del PalaSer di Santena, che ospitano la giovane formazione dell' Igor Volley Trecate . Vittoria da tre punti che permette a Destefanis e compagne di balzare, con 5 punti all'attivo, al terzultimo posto in classifica, a discapito proprio delle novaresi. Buona la prestazione delle ragazze di coach Demichelis, che dopo aver perso il primo set di misura, ha preso poi in mano le redini del match negli altri tre, giocando una buona pallavolo.

Nel primo set vengono schierate: Venco in palleggio, Di Blasi opposto, Destefanis e Vione in centro, Nardoianni e Marchioni in banda, Lazzarin libero. Dai primi scambi si vede una formazione, quella santenese, ordinata sotto gli attacchi e i servizi delle avversarie. Destefanis e compagne partono subito bene portandosi in vantaggio, prima con il turno al servizio di capitan Destefanis e poi con quello di Di Blasi, che con la sua battuta spin mette a segno anche due aces (12-5). Piano piano però le novaresi iniziano ad opporsi alle padrone di casa difendendo e contrattacando in modo incisivo, approfittando di un po' di appannamento della difesa santenese. Si gioca quindi punto a punto finoal 24 pari quando con un paio di errori della difesa di casa il primo parziale se lo aggiudica l'Igor per 26-24.

Nel secondo set parte la stessa formazione del primo e dopo un iniziale punto a punto sono le tigri santenesi a prendere il largo costringendo l'allenatore delle novaresi a chiamare il primo time out sul 14-10. Il parziale poi passa sul 16-11 e con questo vantaggio si arriva sul finale del set. Sul 22-17 entra Ponassi al posto di Nardoianni per dare più sicurezza in ricezione e difesa. Sul 23-17, Marchioni va a segno con un diagonale stretto sui tre metri avversari e si va sul 24-17. É poi Vione a mettere a terra il 25° punto con un attacco in primo tempo (25-21).

Nel terzo set coach Demichelis parte con la stessa formazione dei primi due set e sull'8 pari sostituisce Marchioni con Vasca, la quale al primo turno di servizio mette a segno un parziale di 7 punti, grazie anche ai muri e gli attacchi di una incontenibile Nardoianni. Sul finire del set (23-14) sono un attacco di capitan Destefanis e uno di Vasca a chiudere la frazione per 25-14.

Nel quarto e definitivo set si parte con il sestetto che ha finito il terzo. Anche in questo c'è una sola squadra che domina: le tigri santenesi si portano subito in vantaggio per 5-1 per poi passare sul 9-4. Sul 13-9 entra Ponassi al posto di Nardoianni in seconda linea. Il set si indirizza verso la fine, ancora una volta con una Nardoianni che fa la differenza anche a muro, non solo in attacco (21-15). La Igor prova con vari cambi a cercare di risalire la china, ma la MTS ha in pugno l'occasione di portare a casa il bottino di 3 punti e non se lo lascia scappare. Sul 23-18 è Destefanis a chiudere le ostilità con un pallonetto e un ace (25-18).

Le prossime due settimane il campionato osserverà una sosta per la pausa Coppa Italia di B e per il turno di riposo. La MTS tornerà in campo il 7 febbraio contro Alba.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 13

MTS SER SANTENA vs IGOR VOLLEY TRECATE

Parziali (24-26, 25-21, 25-14, 25-18)

MTS SER SANTENA: Vasca 2, Cadamuro, Vione 10, Venco 3, Nardoianni 26, Marino 6, Di Blasi 11, Marchioni 4, Destefanis (K) 11, Frascella, Ponassi, Marotta. Liberi: Lazzarin, Battaglino. Allenatori: Demichelis, Romero.