Olimpo Alba: colpo a Cuneo!

L’ Olimpo Alba centra una pesante vittoria sull’ostico campo di Cuneo e continua la risalita in classifica! L’inizio è di marca biancorossa con buona circolazione di palla e difesa compatta (4-11), poi alcune scelte frettolose in attacco permettono ai padroni di casa di punire con veloci contropiedi e ribaltare lo score all’intervallo (37-34). L’impressione è che le aquile possano però dare molto di più.

Dopo la pausa lunga, infatti, si rientra con il piglio giusto sui due lati del campo. La formazione albese sorpassa e, con 12 punti consecutivi (25 alla fine) di Nastasi, scappa fino a toccare il massimo vantaggio sul +18. Cuneo passa a zona per rallentare il gioco langarolo, ma la buona circolazione di palla e i tiri aperti che ne scaturiscono mettono in cassaforte il risultato. I locali nel finale riescono ad approfittare di qualche palla vagante per guadagnare i tiri liberi che impediscono ai viaggianti di ribaltare lo scontro diretto (+13 cuneese all’andata). L’Olimpo scocca il tiro finale per il +13 che esce, ma la vittoria non è più in discussione e può festeggiare sul 67-77!

Il successo è importante e permette di proseguire la risalita in classifica e dà morale per affrontare con fiducia in vista il prossimo incontro di domenica 25 contro Barracuda in casa.

Granda College Cuneo - Mercatò Olimpo Alba 67-77

Parziali (20-17; 17-17; 11-28; 19-15)

Cuneo: Giordano 2, Grosso 5, Bernardi 7, Comino 14, Messi, Picollo 10, Mattio 8, Passarino 13, Russo 4, Mantovani, Solaro 3. All: Tarlao – Caroni.

Olimpo: Moschini 8, Rosa, Schellino 8, Orrù, Iudicello 16, Coucourde, Zobolas, Occelli 10, Gobbino 4, Nastasi 25, Nicola 4, De Carolis. All: Schinca – Biglia.