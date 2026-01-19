Tuttosport.com
La S. Bernardo Campus si riscatta, vittoria a Corneliano contro Biella

Campus vince d’autorità, con una seconda metà di gara sempre in controllo, grazie a ottime percentuali che permettono di superare i 100 punti
2 min
La S. Bernardo Campus si riscatta, vittoria a Corneliano contro Biella

A Corneliano davanti a una bella cornice di pubblico (oltre un centinaio di spettatori), di cui anche numerosi e calorosi accorsi da Biella, inizia il girone di ritorno della Serie C per la S. Bernardo Campus. I viaggianti sono quinti in classifica, mentre Campus è undicesima e deve riscattare la sconfitta in casa della scorsa settimana subita da Savigliano e anche la sconfitta al supplementare dell’andata.

Campus parte forte con un Zampolli incandescente dall’arco dei tre punti, la sua quarta tripla vale il 18-11. Biella, poi, si accende e in un attimo trova il break che vale il sorpasso 24-25. L’ultima azione del primo periodo è, però, ancora di Zampolli che con un’accelerata centrale spezza la difesa avversaria e scucchiaia il 26-25 del decimo minuto. La seconda frazione è in totale equilibrio con distanze minime tra le due squadre. Colli segna la tripla che mette 5 punti tra le due formazioni (51-46) e di fatto le distanze sono immutate a metà gara: 52-48.

Nel terzo periodo Campus riprova ad accelerare e con Uko tocca per la prima volta il +10. A superare il muro della doppia cifra è Colli (75-63), Biella si riavvicina leggermente 75-67, ma Zampolli allo scadere del periodo scrive 78-67 colpendo dai 6,75m. Si entra nell’ultimo periodo con Colli ad abbattere definitivamente le resistenze avversarie (90-76). Dall’altra parte De Bartolomeo (ex Olimpo Alba anche lui) è l’ultimo a mollare (95-85), ma non basta. Eirale segna da tre per il centesimo punto di serata, la sirena suona di lì a poco sul 102-88.

La S. Bernardo aggancia così Area Pro e Bra al nono-decimo-undicesimo posto (Con 8 vittorie) e inizia al meglio girone di ritorno. La prossima settimana sarà proprio Area Pro ad ospitare Campus per uno scontro direttissimo per una piazza con vista playoff.

S. Bernardo Campus - Teens Biella 102-88

S. Bernardo Campus: Gandolfo 7, Eirale 6, Occelli, Varallo ne, Uko 6, Negro 12, Nastasi, Toppino 7, Buldo 13, Schellino 3, Colli 21, Zampolli 27.

Tutte le news di Piemonte News

