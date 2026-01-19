GranTorino a un passo dalla rimonta nella sconfitta con Cecina

Si chiude senza punti la trasferta toscana dei gialloblù. Nella prima giornata di ritorno di Serie B Interregionale GRANTORINO ha ceduto a Verodol Tuscopharm Cecina per 74-64 al termine di un match equilibrato. Sfida, quella con i toscani, che ha ricalcato in parte la partita d'andata: GRANTORINO ha tenuto testa ai toscani per lunghi tratti, mancando la rimonta dopo aver toccato il -3 a pochi minuti dalla sirena. Per i gialloblù si sono distinti Zumstein (18 punti, 5 rimbalzi) e Ficetti (11 punti, 4 rimbalzi).

LA GARA

Il match è combattuto, specialmente nella prima parte. GRANTORINO si sblocca subito con la tripla di Zumstein, a cui Cecina risponde portandosi sul 12-5 a metà del quarto. Il finale di primo periodo vede ancora Zumstein protagonista nel guidare i gialloblù per accorciare le distanze sul 18-13. Nel secondo periodo il punteggio resta basso e GRANTORINO tiene testa alla formazione di casa: all'iniziale +7 toscano firmato da Pistolesi i gialloblù replicano riducendo il distacco con le realizzazioni di Barla, Ficetti e Fracasso. Le due squadre vanno all'intervallo lungo sul punteggio di 30-26.

Al rientro in campo GRANTORINO continua a muoversi con fluidità e non concede la fuga a Cecina. Ficetti e Zumstein si confermano decisivi e grazie al contributo di Bossola accorciano fino al -2 sul 36-34. I toscani sono bravi a gestire un frangente delicato e grazie a Barbotti e Saccaggi piazzano un parziale di 7-0 decisivo per ritrovare respiro nel punteggio. In un finale di terzo quarto combattuto il distacco resta invariato: GRANTORINO va a segno con la tripla del -6 di Bertaina, a cui Cecina risponde con i tre punti di Roventini che portano il punteggio sul 56-47. Nell'ultimo quarto GRANTORINO va a un passo dalla rimonta, accorciando fino al -3 grazie alla tripla di Mancino del 61-58, ma dall'altra parte Cecina non si scompone e argina ancora una volta il tentativo di sorpasso dei gialloblù. I toscani gestiscono bene i possessi decisivi e chiudono i conti allungando nel punteggio: alla sirena è 74-64.

IL PROSSIMO MATCH

Sabato 24 gennaio i gialloblù torneranno tra le mura amiche; GRANTORINO ospiterà Le Patrie Etrusca Basket al Palaeinaudi di Moncalieri con palla a due alle 19:00.

TABELLINI

Verodol Tuscopharm Cecina - GRANTORINO Basketball Draft 74-64

Parziali (18-13, 12-13, 26-21, 18-17)

Verodol Tuscopharm Cecina: Parietti, Sabotig 10, Roventini 4, T. Pistolesi 3, Barbotti 25, Bruci 5, Saccaggi 10, Bruni 7, N. Pistolesi 10, Pepaj ne, Lancioni ne. All. Da Prato.

GRANTORINO Basketball Draft: Bertaina 7, Bossola 9, Zumstein 18, Ficetti 11, Pizzaia 2, Obaseki 2, Fracasso 2, Barla 2, Mancino 9, Grillo 2. All. Comazzi, Ass. Ancona, Agnelli.