Pinerolo Ghiaccio: il recap del weekend

La settimana di gare si è aperta mercoledì al Palaghiaccio di Pinerolo, dove la U19 è scesa sul ghiaccio contro l’Aosta. Una partita intensa, giocata con grinta e determinazione, che ha visto le due squadre affrontarsi a viso aperto mantenendo il punteggio in equilibrio per gran parte dell’incontro. Nel finale sono però stati i valdostani ad avere la meglio, chiudendo sul 3-2.

Venerdì è stato invece il momento dei più giovani: U10 e U12 sono partiti alla volta di Zoldo per il Winter Class. Tre giorni ricchi di partite, divertimento e crescita, dentro e fuori dal ghiaccio. Un torneo internazionale con 8 squadre, tra italiane e straniere, con la presenza anche di team ungheresi, che ha reso l’esperienza ancora più speciale. I giovani Storm hanno conquistato un ottimo sesto posto, portandosi a casa una medaglia e soprattutto un’esperienza che resterà nel cuore.

Sabato, a Cavalese, i ragazzi U16, in collaborazione con i Milano Devils, hanno affrontato il Fiemme/Fassa in una sfida combattuta fino all’ultimo, conclusa di misura sul 5-4 per gli avversari.

Sempre sabato, a Chiavenna, gli Storm IHL1 hanno dato vita a una partita intensa contro i padroni di casa. Con una coperta difensiva piuttosto corta a causa degli infortuni di alcuni ragazzi, la gara è stata combattuta ma non semplice da affrontare. Nonostante l’impegno e la determinazione messi in campo, l’incontro si è chiuso sul 4-2 in favore del Chiavenna.

La domenica, a Torre Pellice, ha visto nuovamente protagonista la U19 contro il Pergine. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio, nel secondo gli avversari trovano il pareggio e, complice una penalità che ha inciso pesantemente sull’andamento della gara, riescono poi ad allungare nel terzo periodo, fissando il risultato finale sul 4-8.

A Pinerolo, le Rebelles sono scese in campo contro lo Zoldo. Partenza decisa e buon approccio alla gara, con un iniziale vantaggio, ma le ospiti riescono a rientrare e a ribaltare il match, chiudendo sul 3-1 per le Zoldane.

A chiudere il weekend, la U14 in trasferta a Zoldo. Una partita affrontata con impegno e spirito di sacrificio, che ha messo in evidenza la voglia di lottare dei ragazzi nonostante le difficoltà incontrate contro un avversario più efficace e concreto.