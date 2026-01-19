BEA Chieri paga un primo quarto sottotono, Vado conquista i due punti

Sabato 17 gennaio è andata in scena la diciottesima giornata di Serie C Interregionale . La Pallacanestro Vado supera BEA Chieri 77-70 al termine di una gara in salita per gli Arancioni. I Leopardi, arrivati in Liguria con rotazioni ridotte all’osso a causa di quattro assenze pesanti, pagano un avvio difficile e una serata stregata dalla lunetta, non riuscendo a concretizzare la rimonta nel finale nonostante gli sforzi profusi.

LA GARA

L’emergenza infortuni costringe coach Conti a ridisegnare gli equilibri, ma l’impatto sul match al Pallone Geodetico è in salita. Vado parte con marce altissime, sfruttando le percentuali al tiro casalinghe e aggredendo la partita fisicamente. I padroni di casa puniscono una difesa chierese che concede troppe penetrazioni al ferro senza opporre la giusta resistenza fisica. Il primo quarto è a senso unico e si chiude sul 26-10, con i Leopardi che finiscono subito a rincorrere con uno svantaggio in doppia cifra. Nel secondo periodo BEA prova a scuotersi. Coach Conti mischia le carte in difesa per mettere sabbia negli ingranaggi dell’attacco ligure e la squadra risponde presente. Giacomelli (top scorer con 20 punti) e Tagliano guidano la reazione offensiva, permettendo agli ospiti di rosicchiare punti preziosi e andare all’intervallo lungo sul 49-40, riaprendo di fatto la contesa.

La ripresa è una continua rincorsa. Nonostante le rotazioni corte e le energie in riserva, Chieri getta il cuore oltre l’ostacolo arrivando più volte a contatto con l’avversario. I Leopardi toccano anche il -5 palla in mano in diverse occasioni, ma nel momento cruciale mancano la zampata decisiva. A pesare come un macigno sull’economia della gara sono la frenesia nelle scelte offensive nei momenti chiave e, soprattutto, la bassa percentuale ai tiri liberi: un 17 su 31 complessivo che impedisce l’aggancio. Vado è brava a respingere ogni assalto e a mantenere il controllo fino alla sirena finale che fissa il punteggio sul 77-70.

IL COMMENTO

«Siamo partiti male, senza riuscire a pareggiare l’intensità fisica e le loro alte percentuali al tiro – commenta coach Franz Conti– Poi abbiamo reagito giocandoci la partita fino alla fine ma non è bastato. Abbiamo lasciato per strada due punti pesanti. Sarà una rincorsa costante ma abbiamo un obiettivo ancora raggiungibile».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

BEA torna al PalaGialdo per la difficile partita con CUS Genova, in programma domenica 25 gennaio alle 18:00.

PALLACANESTRO VADO - BEA CHIERI 77-70

Parziali (26-10, 49-40, 63-53)

VADO: Berta 17, Tridondani L. 13, Buttafuco 12, Arena 12, Patrone 7, Cacace 6, Bontempi 5, Tridondani D. 3, Mbeledogu 2, Borro, Bertolotti, Cerminara NE. All. Saltarelli.

BEA: Giacomelli 20, Tagliano 13, Gatti 10, Drame 9, Possekel 9, Dioum 5, Fatone 3, Ruà 1, Mout NE, Galluccio NE. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta.