La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in trasferta a Macerata

Per l’ottava giornata del girone di ritorno le biancoblù saranno in campo domani, martedì 20 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 20
2 min
La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in trasferta a Macerata

Settantadue ore dopo il vittorioso turno casalingo contro Vallefoglia la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 affronta in trasferta l’altra squadra marchigiana della Serie A1 Tigorà. Si tratta dalla Cbf Balducci Hr Macerata. Per l’ottava giornata del girone di ritorno le biancoblù saranno in campo domani, martedì 20 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 20.
Matematicamente qualificate ai play-off con sei giornate d’anticipo grazie ai risultati del weekend, Spirito e compagne sono a caccia di altri punti pesanti per la classifica, per allungare il filotto positivo e restare agganciate al treno di testa. Bisognerà vincere le resistenze di una formazione in piena lotta per un posto nel tabellone scudetto, vittoriosa nelle ultime tre trasferte e determinata a ritrovare quell’affermazione interna che le manca dal 7 dicembre, ultimo turno del girone d’andata.
Lo scorso 9 novembre nell’andata al PalaFenera le chieresi hanno vinto 3-0, conquistando il terzo successo in altrettanti confronti con Macerata. Tre le ex, tutte nel roster marchigiano: Asia Bonelli, Giulia Bresciani e Giorgia Caforio.

A presentare la sfida è la schiacciatrice Alide Degradi: «Veniamo da un periodo molto intenso dove stiamo giocando ogni tre giorni, ci aspetta un periodo altrettanto intenso, quindi anche se sabato avremo le final four di Coppa Italia pensiamo giorno per giorno, partita per partita. Sappiamo che martedì per noi è una partita molto importante perché continuare a giocare a questo livello, con questi risultati, ci permette di rimanere nella parte alta della classifica. Vogliamo provare a continuare a mantenere questo trend positivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

