Pallamano Derthona: fine settimana intenso per Serie B e U16

G.S. San Martino - A.S.D. PALLAMANO DERTHONA 17-34

Inizia con una prova convincente il 2026 per la prima squadra della Pallamano Derthona. I ragazzi di Affricano si impongono per 34 a 17 sul campo del G.S. San Martino, con una partita gestita in costante vantaggio.

Dopo un inizio passato da entrambe le formazioni a scaldare i motori, con un solo gol dopo cinque minuti, Johnathan Nasufi e Alessandro Barreca prendono per mano la squadra ospite, procurando un primo, consistente vantaggio di cinque reti. Da quel momento la solida difesa e l’ottimo attacco del Derthona portano a una partita in discesa, nonostante l’uscita dell’ottimo Mirko Zanone per infortunio a una mano. La prima metà della gara si chiude sul 10 a 19 in favore dei Leoni.

Nella ripresa, largo ai giovani di entrambe le squadre, con la guida del Derthona che passa, in campo, a Edoardo Gobbo e Samuele Trovato, supportati dagli esperti Kristian Novello e Vinicius Vieira Bertolucci. Nulla da fare per i padroni di casa, che vedono il distacco aumentare, fino al finale di 17 a 34. Si segnala una partita estremamente corretta da parte di entrambe le squadre, con nessuna penalità di due minuti assegnata.

Di seguito le parole del veterano della squadra, a soli 21 anni, Alessandro Cavo: «Sicuramente è stata una partita positiva, siamo entrati subito forti, imponendo il nostro gioco andando a cercare un gap di punteggio. Questo ci ha permesso di ruotare la squadra, dando anche spazio ai più giovani, che si sono rivelati di livello. Sono molto soddisfatto, soprattutto per il fatto che non giocavamo da tempo. Ora pensiamo già alla prossima, con il Palazzolo, che non sarà una sfida facile, e ci concentriamo solo su quella».

Sono scesi in campo: Barreca, Bottazzi, Caracciolo, Cavo, Cumerlato, Gobbo, Losacco, Medicina, Nasufi, Novello, Trovato, Verna, Vercelli, Vieira Bertolucci e Zanone. Alla guida della squadra coach Marco Affricano e vice Fabio Bottiroli.

Pallamano Vigevano - A.S.D. PALLAMANO DERTHONA 31-34

Partita sofferta e gestita con grande spessore caratteriale, quella dei ragazzi di Nystrup, che si presentano in campo decimati causa infortuni.

Inizio partita in mano ai giovani tortonesi, che prendono subito un buon vantaggio, recuperato nel corso dei minuti dai padroni di casa, grazie alla loro ottima presenza in campo e all’ampia disponibilità di cambi e forze fresche. Si va a riposo sul 17 a 19, a favore degli ospiti.

Secondo tempo sulla falsariga del primo, con i tortonesi gemelli Gatti sugli scudi: Alessandro con un'altra ottima prestazione tra i pali e Riccardo a controllare il gioco in attacco, giungendo così al risultato finale. Un'altra vittoria importante, che consente al Derthona di mantenere la propria posizione in classifica.

Le parole dell’allenatrice Pernille Nystrup: «Sono soddisfatta della prestazione dei ragazzi. La partita è stata complicata sotto diversi aspetti, soprattutto a causa delle assenze e di qualche tiro sbagliato di troppo, ma la squadra ha mostrato grande carattere e spirito di gruppo. Una vittoria importante per tutti».

Sono scesi in campo: Battiston Alberto, Calin Francesco, Gatti Alessandro, Gobbo Edoardo, Gradinaru Stefan, Nalin Noà, Pagliaro Martino, Perrotta Gabriele, Sturzu Alessandro, Vettore Tommaso. Alla guida della squadra Pernille Nystrup.

PROSSIMI IMPEGNI domenica 25 gennaio la prima squadra sarà ospite della Pallamano Palazzolo, alle 16.30 per il recupero della prima giornata di ritorno, non disputata il 7 dicembre scorso, mentre la Under 16 riposerà.