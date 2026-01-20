La Reale Mutua Torino torna subito in campo a Forlì

La Reale Mutua Basket Torino è pronta a tornare subito in campo per l’impegno infrasettimanale valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. I gialloblù sono partiti alla volta di Forlì, dove domani, mercoledì 21 gennaio , saranno di scena alla Unieuro Arena, con palla a due fissata alle ore 20.30 , per affrontare la Unieuro Forlì di coach Antimo Martino.

Gli uomini di coach Paolo Moretti arrivano alla trasferta romagnola forti della vittoria interna contro Avellino, che ha confermato il buon momento di Torino dopo aver anche espugnato il campo di Roseto. Un successo solido e meritato, costruito soprattutto nella prima metà di gara e poi gestito nella ripresa, nel segno di una difesa sempre più solida e punto cardine dell’identità gialloblù, di una circolazione di palla efficace e della capacità di colpire nei momenti chiave. La spinta di tutto il gruppo italiano e l’impatto di un sempre più decisivo MaCio Teague nel finale hanno permesso alla Reale Mutua di conquistare la dodicesima vittoria stagionale in 22 partite, agganciando Avellino in classifica e restando pienamente in corsa per il miglior piazzamento possibile in ottica postseason. Archiviata la gara di domenica, il gruppo gialloblù è tornato subito in palestra per preparare al meglio l’impegno infrasettimanale, con l’obiettivo di dare continuità al percorso intrapreso.

A presentare la sfida è Umberto Stazzonelli, reduce dalla sua miglior prova stagionale: «La partita di domani sera non sarà sicuramente semplice, affrontiamo una squadra molto esperta come Forlì. Trattandosi di un infrasettimanale, il lavoro di preparazione è diverso e c’è meno tempo a disposizione: dobbiamo portarci dietro quanto di buono fatto contro Avellino e concentrarci subito sulla prossima sfida. Così abbiamo fatto, tornando immediatamente in palestra per farci trovare pronti».

GLI AVVERSARI | L’ANALISI DELL’ASSISTANT COACH FLAVIO BOTTIROLI

«Forlì è una squadra molto esperta, con tanti giocatori dal vissuto vincente in questa lega. È un gruppo che probabilmente non si aspettava di trovarsi nella posizione di classifica attuale e che ha grande voglia di risalire, di rivincita, di tornare a essere la squadra che tutti immaginavano a inizio stagione. Hanno un reparto di esterni impressionante, con Tavernelli, Harper, Pepe e Aradori, e quattro lunghi di altissimo livello, tra i migliori del campionato: Gaspardo, Masciadri, Gazzotti e il nuovo arrivato Deshawn Stephens, reduce dall'esperienza a Treviso, un atleta di grande impatto fisico. È una squadra da rispettare tantissimo. Arriva da una sconfitta interna contro Rieti dopo un tempo supplementare e sicuramente non vorrà ripetere il passo falso di sabato scorso. Giocheranno con il coltello fra i denti per portare a casa la vittoria. Noi veniamo da un periodo molto positivo: continuità, buon gioco, solidità sia difensiva che offensiva. Dobbiamo proporre le nostre armi, giocare le nostre carte e disputare una partita coraggiosa, gagliarda, intensa, energica e anche un po’ spavalda, per provare a vincere sul campo di una squadra che farà di tutto per ottenere questo successo».

INJURY REPORT

Ancora indisponibile Matteo Ghirlanda, che prosegue il percorso di riabilitazione al ginocchio destro.

I RITORNI DEGLI EX ALL’UNIEURO ARENA

Ritorno da ex per Davide Bruttini (a Forlì dal 2019/20 al 2021/22) e Giovanni Severini (stagione 2017/18 in biancorosso).

DIRETTA STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass, piattaforma ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro.