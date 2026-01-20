BEA Chieri: le gare del settore giovanile

Il gruppo Under 19 cede ad Alfieri dopo una gara equilibratissima del campionato di DR2, terminata all’over-time (86-83). Con una formazione ancora più giovane del solito (tre 2010 a referto), i Leopardi giocano un’ottima gara, ma gli avversari fanno valere la maggiore esperienza negli istanti decisivi. L’Under 19 Regionale perde la sfida ad alta quota con San Paolo Basket, in una gara dove non basta il guizzo finale dei Leopardi, dopo una prestazione sottotono (68-72). Con Pallacanestro Grugliasco, vittoria importante del gruppo Under 19 Uisp, che si tiene agganciata alle posizioni nobili della classifica (86-41).
Trasferta ligure per l’Under 17 Eccellenza, impegnata con i genovesi di Seagulls. BEA gioca alla pari con i padroni di casa e mostra la crescita di questa prima parte di stagione. In un finale concitato, un paio di errori di troppo fanno virare la contesa a favore dei genovesi, al termine di una prova comunque positiva per i chieresi (56-55). L’Under 17 Regionale rialza la testa dopo lo scivolone della scorsa settimana e, con 5 Pari Torino, torna alla vittoria (49-82). Gli Arancioni conducono sempre in testa la gara con i torinesi, in una gara senza storia a differenza di quella del girone d’andata. Gli eporediesi di Lettera 22 passano al PalaWojtyla con l’Under 17 Uisp, ma devono faticare contro i Leopardi autori di una buona prova, con una squadra superiore dal punto di vista tecnico (53-83).
In Under 15 Eccellenza, BEA chiude la prima fase con una sconfitta in volata con Cus Torino, dopo una gara equilibrata in trasferta, nonostante qualche difficoltà a mantenere il ritmo dei padroni di casa (74-65). Brutta sconfitta casalinga per l’Under 15 Regionale con Mondovì (35-65). I Leopardi fanno i conti con qualche assenza, a cui si aggiungono infortuni nei primi minuti di partita e gli avversari sono bravi ad approfittarne. L’indomani, nonostante le assenza perduranti, vittoria convincente con Bussoleno Basket nel campionato Uisp, con un’avversaria che nel girone d’andata aveva messo a dura prova i chieresi (64-46). Splendida prova per l’Under 15 Femminile, che scende in campo ospite di Ceva e tiene testa alle padrone di casa, nonostante il loro break nei primi istanti della gara. Le Leoparde provano a recuperare punto su punto e, al di là del risultato (60-51), resta una grande prova per le chieresi.
Vittoria del sabato sera in casa della 5 Pari Torino per l’Under 14 Gold (46-66). Gli Arancioni arrivano al match con qualche assenza, ma prendono subito il comando della gara e lo mantengono fino all’ultima sirena, con spazio per tutti e per provare soluzioni inedite. Derby al cardiopalma per l’Under 14 Uisp. BEA mette la freccia e parte forte, arrivando all’intervallo sul +15. UBC non ci sta e, nella ripresa, ricuce punto su punto, con un ultimo quarto combattuto in cui i collinari conquistano la vittoria con maggiore lucidità nei momenti chiave (58-59). Sconfitta al PalaGialdo per i 2013-2014 dell’Under 13 Regionale, che conducono una gara comunque equilibrata con Leini, saldamente nelle posizioni nobili della classifica generale (37-43). Sconfitta in casa di Area Pro per l’Under 13 Femminile, con le chieresi che impiegano una decina di minuti a entrare in gara, poi provano a tenere testa alle avversarie mostrando miglioramenti (65-35).
DR2
ALFIERI – BEA CHIERI 86-83 (dts)
Parziali: 19-23; 42-39; 63-56; 79-79
BEA Chieri: Ahia 15, Giachino 3, Passatore 10, Ricci 6, Minetti, Coltiletti, Masola 27, Picco n.e., Conti 12, Mout 6, Menegatti 4. All. D’Arrigo Ass. Manzini.
U19 REGIONALE
BEA CHIERI – SAN PAOLO BASKET 1999 68-72
Parziali: 13-19; 31-40; 47-56
BEA Chieri: Scamardella 11, Giangualano 2, Gamba 1, Ricci 19, Minetti 14, Frau, Mosso 3, Kamami 8, Abrate 6, Zanzon, Signetti, Reinaudo 4. All. Pirocca, Ass. Paoletta.
San Paolo Basket 1999: Longo 10, Hammedi 25, Pasteris 3, De Vito 4, Serele 16, Losana 2, Picchiolutto, Pellegrino 6, Campagna, Chiesa, Rodriguez 2, Chirico 4. All. Aralla.
U19 UISP
BEA CHIERI – PALLACANESTRO GRUGLIASCO 86-41
Parziali: 21-13; 45-16; 67-31
BEA Chieri: Dalmasso 5, Massari 6, Gamba 8, Marca 14, Frau 6, Mosso 8, Ngompe 4, Abrate 6, Zanzon 16, Signetti 2, Rodinò 7, Rullo 4. All. Paoletta.
Pallacanestro Grugliasco: Scarfori 3, Zanellato 3, Longo 2, Casale 4, Ursu, Russo 2, Pietierri 5, Gangi 1, Errichiello 3, Rodia 6, Carraro 3, Fisicaro 9. All. Armando, Ass. Tanzini.
U17 ECCELLENZA
SEAGULLS – BEA CHIERI 56-55
U17 REGIONALE
5 PARI TORINO – BEA CHIERI 49-82
Parziali: 12-30; 22-42; 33-61
5 PARI: Tataru 2, Desderi 13, Favazza, Castillo Galassi, Mancini 2 Granaglia 6, Ciacera, Daniele, Satniago Guerra 6, Ez Zharhate 6, Gabriel 11, Benfatto 3. All. Boffito.
BEA Chieri: Bonetti, Fornaca 16, Barba 7, Zoccolan, Civera 2, Costamagna 11, Santoro 4, Spano 4, Griva 8, Gentilini 22, Rasconi 9, Brancaglion. All. Pirocca, Acc. Picchialepri.
U17 UISP
BEA CHIERI – LETTERA 22 53-83
Parziali: 8-22; 18-42; 34-67
BEA Chieri: Lepori 2, Ferrando, Chiara 14, Gamba, Pezzoli, Vitrotti 2, Brusco 22, Ambruoso (K) 9, Carena 2, Brancaglion, Carrara 1. All. Colli.
LETTERA 22: De Ambrogio 7, Nushi 8, Agiurgioale 14, Bellini 12, Carminati 8, Bertoldo 4, Piana 15, Valli 6, Pellitteri 5, Redolfi 4. All. Coi.
U15 ECCELLENZA
CUS TORINO – BEA CHIERI 74-65
Parziali: 13-17; 31-31; 50-52
BEA Chieri: Ursu 14, Mouadinne 17, Porcu 6, Marino 3, Violante 3, Zuccarello, Dalmasso 2, Serratore 8, Murolo 3, Arduino 7, Mariani 2, Greco . All. Conti, Ass. Manzini.
U15 REGIONALE
BEA CHIERI – MONDOVÌ 35-65
Parziali: 8-18; 12-33; 21-44
BEA Chieri: Percudani 6, Sacchero, Cartolaro 2, Antonioli 2, Cazzaro, Mantovani, Dardano S. , Dardano M. , Rocco ( K ) 4, Cosic 10, Pagano 11. All. Grillone, Ass. Lafiosca.
MONDOVÌ: Bauz 9, Spagnolini ( K ) 7, Durante 2, Sampo 9, Burlacu, Ferrero 17, Caldena 5, Ambrosio 2, Rossi 2, Gamba 12, Liv, Giubegia. All. Blengini, Ass. Chionetti.
U15 UISP
BEA CHIERI – BUSSOLENO BASKET 64-46
Parziali: 17-17; 29-28; 47-35
BEA Chieri: Percudani 8, Dardano M. 2, Sandri 4, Antonioli, Solla 8, Cazzaro, Vaschetto, Mantovani 6, Rigo, Dardano S. 2, Rocco 18, Pagano 16. All. Lafiosca.
BUSSOLENO: Girodo, Giacco, Dimartino, Olandino 11, Faure 8, Mariceca, Morino, Mozzoni 15, Sarro 8, Strazzacapa, Tatani 4. All. Pantalzo, Ass. Carnino.
U15 FEMMINILE
BASKET CLUB G. BORSI – BEA CHIERI SSDRL 60-51
Parziali:17-10; 33-24; 49-36
BEA Chieri: Di Dedda 4 , Contino 3, Favata 14 , Mazilu 13 , Pavone 2, Mosso 2, Savio 11, Santoro 2
All. Coló.
U14 GOLD
5 PARI TORINO – BEA CHIERI 46-66
Parziali: 10-19; 24-33; 36-57
5 PARI: Marzo , Boffito 6, Tempesta 2, Delmastro 2, Regis 4, Tremolanti 11, De Fabrizio 6, Montimurro , Ebonika 11, Salemshaker 4. All. Boffito.
BEA Chieri: Fasano 6, Bergano 4, Zanzon 28, Garabello 2, Cordero , Marocco 9, Ungaro , Fabeni 4, Bonnet 2, Moschillo 2, Audisio 7, Silvestro 2,. All. Corrado, Ass. D’Angelo, Acc. Domenino.
U14 REGIONALE
TAM TAM – BEA CHIERI 48-53
Parziali: 18-11; 22-27; 36-38
BEA Chieri: Campana 7, Mariani, Pupeschi 16, Marzullo, Betta 6, Jarca 7, Errico 2, Franchi, Maglio, Parizia, Longo 15, Iantorno. All. Bonifacio, Ass. Cristina.
U14 UISP
BEA CHIERI – UBC 58-59
Parziali: 7-11; 35-20; 47-44
BEA Chieri: Tessitore 2, Coman 23, Franceschi 15, Nardone 3, Burzio, Dron 2, Mateo, Paolino 7, Martin, Rigato 6, Benedicenti. All. Paoletta.
UBC: D’Amato 6, Ferrand 7, Ferraris 1, Montanaro, Palsano 3, Pignata, Bousnina, Di Giambattista 29, Mortel, Noli, Pandolfo 13, Tarus. All. Clerico, Acc. Cucco.
U13 REGIONALE
BEA CHIERI – LEINI 37-43
Parziali: 7-7; 21-18; 27-32
BEA Chieri : Deiola 1, Violante 3 , Peciarolo, Nardone 2, Bacci, Thiam 2, Ferreli 5, Figliuolo 4, Rigato 7 (con bomba), Salonia 11, Di Martino, Orrù 2. All.Bertulessi.
U13 FEMMINILE
AREA PRO – BEA CHIERI 65-35
Parziali: 22-0; 39-20; 51-25
BEA Chieri: Cicchelli 2,Sacchero 2,Giardello,Curiale 3,Fasano 7,Barba 9,Casciato L., Casciato A. 11,Dimonte 1. All. D’Angelo.