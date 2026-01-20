BEA Chieri: le gare del settore giovanile

Trasferta ligure per l’Under 17 Eccellenza, impegnata con i genovesi di Seagulls. BEA gioca alla pari con i padroni di casa e mostra la crescita di questa prima parte di stagione. In un finale concitato, un paio di errori di troppo fanno virare la contesa a favore dei genovesi, al termine di una prova comunque positiva per i chieresi (56-55). L’Under 17 Regionale rialza la testa dopo lo scivolone della scorsa settimana e, con 5 Pari Torino, torna alla vittoria (49-82). Gli Arancioni conducono sempre in testa la gara con i torinesi, in una gara senza storia a differenza di quella del girone d’andata. Gli eporediesi di Lettera 22 passano al PalaWojtyla con l’Under 17 Uisp, ma devono faticare contro i Leopardi autori di una buona prova, con una squadra superiore dal punto di vista tecnico (53-83).

In Under 15 Eccellenza, BEA chiude la prima fase con una sconfitta in volata con Cus Torino, dopo una gara equilibrata in trasferta, nonostante qualche difficoltà a mantenere il ritmo dei padroni di casa (74-65). Brutta sconfitta casalinga per l’Under 15 Regionale con Mondovì (35-65). I Leopardi fanno i conti con qualche assenza, a cui si aggiungono infortuni nei primi minuti di partita e gli avversari sono bravi ad approfittarne. L’indomani, nonostante le assenza perduranti, vittoria convincente con Bussoleno Basket nel campionato Uisp, con un’avversaria che nel girone d’andata aveva messo a dura prova i chieresi (64-46). Splendida prova per l’Under 15 Femminile, che scende in campo ospite di Ceva e tiene testa alle padrone di casa, nonostante il loro break nei primi istanti della gara. Le Leoparde provano a recuperare punto su punto e, al di là del risultato (60-51), resta una grande prova per le chieresi.

Vittoria del sabato sera in casa della 5 Pari Torino per l’Under 14 Gold (46-66). Gli Arancioni arrivano al match con qualche assenza, ma prendono subito il comando della gara e lo mantengono fino all’ultima sirena, con spazio per tutti e per provare soluzioni inedite. Derby al cardiopalma per l’Under 14 Uisp. BEA mette la freccia e parte forte, arrivando all’intervallo sul +15. UBC non ci sta e, nella ripresa, ricuce punto su punto, con un ultimo quarto combattuto in cui i collinari conquistano la vittoria con maggiore lucidità nei momenti chiave (58-59). Sconfitta al PalaGialdo per i 2013-2014 dell’Under 13 Regionale, che conducono una gara comunque equilibrata con Leini, saldamente nelle posizioni nobili della classifica generale (37-43). Sconfitta in casa di Area Pro per l’Under 13 Femminile, con le chieresi che impiegano una decina di minuti a entrare in gara, poi provano a tenere testa alle avversarie mostrando miglioramenti (65-35).

DR2

ALFIERI – BEA CHIERI 86-83 (dts)

Parziali: 19-23; 42-39; 63-56; 79-79

BEA Chieri: Ahia 15, Giachino 3, Passatore 10, Ricci 6, Minetti, Coltiletti, Masola 27, Picco n.e., Conti 12, Mout 6, Menegatti 4. All. D’Arrigo Ass. Manzini.

U19 REGIONALE

BEA CHIERI – SAN PAOLO BASKET 1999 68-72

Parziali: 13-19; 31-40; 47-56

BEA Chieri: Scamardella 11, Giangualano 2, Gamba 1, Ricci 19, Minetti 14, Frau, Mosso 3, Kamami 8, Abrate 6, Zanzon, Signetti, Reinaudo 4. All. Pirocca, Ass. Paoletta.

San Paolo Basket 1999: Longo 10, Hammedi 25, Pasteris 3, De Vito 4, Serele 16, Losana 2, Picchiolutto, Pellegrino 6, Campagna, Chiesa, Rodriguez 2, Chirico 4. All. Aralla.

U19 UISP

BEA CHIERI – PALLACANESTRO GRUGLIASCO 86-41

Parziali: 21-13; 45-16; 67-31

BEA Chieri: Dalmasso 5, Massari 6, Gamba 8, Marca 14, Frau 6, Mosso 8, Ngompe 4, Abrate 6, Zanzon 16, Signetti 2, Rodinò 7, Rullo 4. All. Paoletta.

Pallacanestro Grugliasco: Scarfori 3, Zanellato 3, Longo 2, Casale 4, Ursu, Russo 2, Pietierri 5, Gangi 1, Errichiello 3, Rodia 6, Carraro 3, Fisicaro 9. All. Armando, Ass. Tanzini.

U17 ECCELLENZA

SEAGULLS – BEA CHIERI 56-55

U17 REGIONALE

5 PARI TORINO – BEA CHIERI 49-82

Parziali: 12-30; 22-42; 33-61

5 PARI: Tataru 2, Desderi 13, Favazza, Castillo Galassi, Mancini 2 Granaglia 6, Ciacera, Daniele, Satniago Guerra 6, Ez Zharhate 6, Gabriel 11, Benfatto 3. All. Boffito.

BEA Chieri: Bonetti, Fornaca 16, Barba 7, Zoccolan, Civera 2, Costamagna 11, Santoro 4, Spano 4, Griva 8, Gentilini 22, Rasconi 9, Brancaglion. All. Pirocca, Acc. Picchialepri.

U17 UISP

BEA CHIERI – LETTERA 22 53-83

Parziali: 8-22; 18-42; 34-67

BEA Chieri: Lepori 2, Ferrando, Chiara 14, Gamba, Pezzoli, Vitrotti 2, Brusco 22, Ambruoso (K) 9, Carena 2, Brancaglion, Carrara 1. All. Colli.

LETTERA 22: De Ambrogio 7, Nushi 8, Agiurgioale 14, Bellini 12, Carminati 8, Bertoldo 4, Piana 15, Valli 6, Pellitteri 5, Redolfi 4. All. Coi.

U15 ECCELLENZA

CUS TORINO – BEA CHIERI 74-65

Parziali: 13-17; 31-31; 50-52

BEA Chieri: Ursu 14, Mouadinne 17, Porcu 6, Marino 3, Violante 3, Zuccarello, Dalmasso 2, Serratore 8, Murolo 3, Arduino 7, Mariani 2, Greco . All. Conti, Ass. Manzini.

U15 REGIONALE

BEA CHIERI – MONDOVÌ 35-65

Parziali: 8-18; 12-33; 21-44

BEA Chieri: Percudani 6, Sacchero, Cartolaro 2, Antonioli 2, Cazzaro, Mantovani, Dardano S. , Dardano M. , Rocco ( K ) 4, Cosic 10, Pagano 11. All. Grillone, Ass. Lafiosca.

MONDOVÌ: Bauz 9, Spagnolini ( K ) 7, Durante 2, Sampo 9, Burlacu, Ferrero 17, Caldena 5, Ambrosio 2, Rossi 2, Gamba 12, Liv, Giubegia. All. Blengini, Ass. Chionetti.

U15 UISP

BEA CHIERI – BUSSOLENO BASKET 64-46

Parziali: 17-17; 29-28; 47-35

BEA Chieri: Percudani 8, Dardano M. 2, Sandri 4, Antonioli, Solla 8, Cazzaro, Vaschetto, Mantovani 6, Rigo, Dardano S. 2, Rocco 18, Pagano 16. All. Lafiosca.

BUSSOLENO: Girodo, Giacco, Dimartino, Olandino 11, Faure 8, Mariceca, Morino, Mozzoni 15, Sarro 8, Strazzacapa, Tatani 4. All. Pantalzo, Ass. Carnino.

U15 FEMMINILE

BASKET CLUB G. BORSI – BEA CHIERI SSDRL 60-51

Parziali:17-10; 33-24; 49-36

BEA Chieri: Di Dedda 4 , Contino 3, Favata 14 , Mazilu 13 , Pavone 2, Mosso 2, Savio 11, Santoro 2

All. Coló.

U14 GOLD

5 PARI TORINO – BEA CHIERI 46-66

Parziali: 10-19; 24-33; 36-57

5 PARI: Marzo , Boffito 6, Tempesta 2, Delmastro 2, Regis 4, Tremolanti 11, De Fabrizio 6, Montimurro , Ebonika 11, Salemshaker 4. All. Boffito.

BEA Chieri: Fasano 6, Bergano 4, Zanzon 28, Garabello 2, Cordero , Marocco 9, Ungaro , Fabeni 4, Bonnet 2, Moschillo 2, Audisio 7, Silvestro 2,. All. Corrado, Ass. D’Angelo, Acc. Domenino.

U14 REGIONALE

TAM TAM – BEA CHIERI 48-53

Parziali: 18-11; 22-27; 36-38

BEA Chieri: Campana 7, Mariani, Pupeschi 16, Marzullo, Betta 6, Jarca 7, Errico 2, Franchi, Maglio, Parizia, Longo 15, Iantorno. All. Bonifacio, Ass. Cristina.

U14 UISP

BEA CHIERI – UBC 58-59

Parziali: 7-11; 35-20; 47-44

BEA Chieri: Tessitore 2, Coman 23, Franceschi 15, Nardone 3, Burzio, Dron 2, Mateo, Paolino 7, Martin, Rigato 6, Benedicenti. All. Paoletta.

UBC: D’Amato 6, Ferrand 7, Ferraris 1, Montanaro, Palsano 3, Pignata, Bousnina, Di Giambattista 29, Mortel, Noli, Pandolfo 13, Tarus. All. Clerico, Acc. Cucco.

U13 REGIONALE

BEA CHIERI – LEINI 37-43

Parziali: 7-7; 21-18; 27-32

BEA Chieri : Deiola 1, Violante 3 , Peciarolo, Nardone 2, Bacci, Thiam 2, Ferreli 5, Figliuolo 4, Rigato 7 (con bomba), Salonia 11, Di Martino, Orrù 2. All.Bertulessi.

U13 FEMMINILE

AREA PRO – BEA CHIERI 65-35

Parziali: 22-0; 39-20; 51-25

BEA Chieri: Cicchelli 2,Sacchero 2,Giardello,Curiale 3,Fasano 7,Barba 9,Casciato L., Casciato A. 11,Dimonte 1. All. D’Angelo.