La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 passa a Macerata

In casa delle marchigiane, le biancoblù fanno bottino pieno conquistando l’affermazione numero 16 in campionato
6 min
La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 passa a Macerata

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince ancora. In casa di una Cbf Balducci Hr Macerata brillante, equilibrata e combattiva che non regala nulla Spirito e compagne fanno bottino pieno (1-3) conquistando l’affermazione numero 16 in campionato.
La nota più bella della vittoriosa trasferta marchigiana è probabilmente Alice Degradi. All’esordio da titolare in campionato la schiacciatrice gioca una splendida gara risultando a pari merito con Nemeth (23 punti) la top scorer di serata e meritandosi il suo primo premio di MVP con la maglia biancoblù.
In campo le due squadre danno vita a un match avvincente e combattuto punto a punto. Le padrone di casa conquistano il primo set 26-24 in rimonta da 21-24, Chieri però non ci scompone, nel secondo set riprende a giocare con il suo ritmo e pareggia i conti imponendosi 22-25. Le ragazze di Negro si aggiudicano le ultime due frazioni 23-25, difendendo nei finali il vantaggio costruito nella seconda parte dei set.
Oltre ai 23 punti di Degradi e Nemeth spiccano i 19 punti di Nervini, in doppia cifra anche Cekulaev con 11 punti. A Macerata non bastano i 21 punti di Decortes. In una partita con pochi muri (6 marchigiani e 3 chieresi, tutti di Van Aalen) sono da segnalare le alte percentuali in attacco di entrambe le squadre: 48% Macerata, 56% Chieri.

La cronaca
Primo set – Allo 0-1 siglato in pallonetto da Nemeh segue un serrato punto a punto che prosegue fino all’11-11. Degradi con una diagonale da posto 4 e Cekulaev con un ace danno un primo break a Chieri. Immediata la risposta della squadra di Lionetti che impatta a 14 con un muro di Sismondi. Sul 19-19 le biancoblù ottengono un secondo break con Degradi e Nemeth che porta il punteggio sul 21-24. Kockarevic annulla la prima palla set, poi va sulla linea dei 9 metri: il suo prezioso turno di servizio facilita il lavoro a Macerata che con Kokkonen in pallonetto, Clothier a muro e poi in attacco, infine grazie a un errore di Nemeth capovolge il punteggio in 26-24 aggiudicandosi la prima frazione.

Secondo set – Sul 3-3 Chieri tenta un primo strappo con Nervini e un muro di Van Aalen (3-5). Macerata pareggia dopo due errori di Nemeth (8-8). La seguente lunga fase di equilibrio è incrinata sul 17-17 da un colpo di Nemeth e un errore di Bonelli (17-19). Le chieresi difendono il break e allungano a 20-24 con Degradi e Nemeth. Le padrone di casa annullano due palle set grazie al servizio lungo di Van Aalen e all’attacco di Kockarevic. Time-out di Negro e al rientro Degradi firma in parallela il 22-25.

Terzo set – L’inizio ricalca il set precedente: sul 3-3 Chieri sale a 3-5 con Nemeth e Nervini, Macerata resta a contatto e pareggia a 9 con Mazzon. Nella fase centrale del set salgono i punti di Nervini, Nemeth e Degradi fruttano un corposo allungo a 11-17. Dall’altra parte della rete sale in cattedra Decortes che riporta a contatto la sua formazione (18-20). Nemeth e Nervini interrompono la rimonta marchigiana. Gli ultimi due punti sono di Degradi che prima conquista due palle set (22-24), quindi dopo il 23-24 di Decortes chiude al secondo tentativo (23-25).

Quarto set – Sul 4-4 Macerata sale a 6-4 con Kockarevic. Sull’8-6 Alberti rileva Gray, poi un errore in battuta di Kockarevic e Nemeth ripristinano la parità a 8. Sul 14-13 Degradi firma il 14-14, poi va in battuta: sul suo servizio Chieri piazza un parziale di 0-4 che porta Chieri sul 14-17. La squadra di Lionetti non ci sta a con Kokkonen si riavvicina a 16-17. Negro ferma il gioco. Alla ripresa Alberti sigla il suo primo punto di serata (16-18). Il vantaggio ospite torna a 3 punti (17-20) con Cekulaev, che poi firma pure il 17-21. Da 18-22 le padrone di casa dimezzano lo svantaggio con Bonelli e Kockarevic (20-22). Negro chiama il suo secondo time-out, al rientro in campo Cekulaev forza troppo (21-22), poi è l’attacco in rete di Kockarevic a fermare la rimonta marchigiana (21-23). Con Mazzon e la neo entrata Clothier pareggiano 23-23. Alberti conquista una palla match che poi Degradi sfrutta nel migliore dei modi: finisce 23-25.

Il commento
Alice Degradi: «Stasera Macerata ha fatto una partita incredibile in attacco. Noi abbiamo fatto molta fatica a muro e in difesa, quindi siamo state brave a rimanere sempre lì impedendo a loro di vincere i set perché sono stati tutti combattuti. Complimenti a loro e complimenti a noi: siamo in un periodo con tante partite e non è semplice tenere sempre la concentrazione alta».

CBF BALDUCCI HR MACERATA - REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76  1-3
Parziali (26-24; 22-25; 23-25; 23-25)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bonell 2, Decortes 21, Sismondi 7, Mazzon 11, Kockarevic 14, Kokkonen 12; Caforio (L); Clothier 3, Piomboni, Bresciani. N. e. Batte, Ornoch, Crawford, Capodacqua (2L). All. Lionetti; 2° Martinelli.
REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 4, Nemeth 23, Cekulaev 11, Gray 4, Nervini 19, Degradi 23; Spirito (L); Antunovic, Alberti 2. Dambrink, N. e. Ferrarini, Dervisaj, Bah, Bonafede (2L). All. Negro.

ARBITRI: Salvati di Roma e Santoro di Varese.
NOTE: presenti 650 spettatori. Durata set: 29′, 25′, 25′, 25′. Errori in battuta: 6-13. Ace: 1-2. Ricezione positiva: 58%-64%. Ricezione perfetta: 24%-34%. Positività in attacco: 48%-56%. Errori in attacco: 7-11. Muri vincenti: 6-3. MVP: Degradi.

