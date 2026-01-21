Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sport e inclusione: inizia il BASKIN ad Alba!

L’Olimpo Basket Alba si affilia all’EISI e avvia ufficialmente l’attività inclusiva da mercoledì 28 gennaio, con allenamenti nella palestra di Cristo Re
1 min
Sport e inclusione: inizia il BASKIN ad Alba!

 

La prossima settimana è in arrivo una grande novità nel panorama dello sport albese: inizierà l’attività di baskin!

L’Olimpo Basket Alba si è ufficialmente affiliata all’EISI, “Ente Italiano Sport Inclusivi” e da mercoledì 28 gennaio partirà ufficialmente l’attività, che si svolgerà nella palestra di Cristo Re dalle ore 19:00 alle ore 20:00

IL BASKIN

Che cos’è il “baskin”? Si ispira al basket, ma è molto diverso. è un gioco inclusivo, per tutti, in cui in base alle possibilità di ogni atleta ci sono obiettivi e regole ad hoc che permettono di giocare insieme, anche per chi ha disabilità o non conosce la pallacanestro. 

L’attività è aperta a tutti! Per partecipare è possibile contattare il seguente numero: 349 189 0855 (Franco Zimbardi)
Dal 28 gennaio, ogni mercoledì nella fascia oraria 19:00-20:00 presso Piazza Cristo Re 4.

Vi aspettiamo, ci sarà da divertirsi insieme!

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS