Vialattea: seconda edizione del Raduno “Sciatori d’epoca"

«Sestriere, con le sue montagne e le sue piste, continua ad avere un posto speciale nel mio cuore e in quello della mia famiglia – ha commentato Claudia Giordani - È il luogo della mia gioventù e dell'inizio della mia avventura agonistica con i colori dello sci Club Sestriere, tra i più prestigiosi e importanti sin da allora, con i Maestri della Scuola Sci e gli allenatori che mi hanno permesso di apprendere uno stile e una tecnica di grande qualità. Sulla pista Alpette, l’iconica Kandahar G.A. Agnelli, tempio di Coppa del Mondo, dei Mondiali di Sci e dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, nel 1967 disputai la mia prima gara a cui seguirono, gradualmente, ma in poche stagioni, quelle più rilevanti e significative. Il forte legame con Sestriere è sempre rimasto fino all'avvento della Vialattea, passando dalle bellissime sciate con i miei figli e i tanti importanti appuntamenti sportivi, che si sono avvicendati nel tempo, compresa l'esperienza che mi ha visto Responsabile Media al Villaggio Olimpico nel 2006. Tornare a Sestriere è sempre una gioia! Sono molto grata all’Associazione Sciatori d’Epoca per la dedica, per l'impegno a tener viva la memoria e l'amicizia unica che lo sport regala.

«Iniziative come queste – aggiunge Luisella Bourlot, Amministratore Delegato Sestrieres S.p.A. - evidenziano per Vialattea la storicità del nostro comprensorio sciistico riportandoci con la mente a quando i primi sciatori, già negli anni ‘30, solcavano le nostre piste. Pionieri che gettarono le basi dello sci sulle nostre Alpi piemontesi. Tra passato, presente e futuro, Vialattea rappresenta la meta ideale dove coltivare e far crescere la passione per lo sci».

Il programma della seconda edizione del Raduno dell’Associazione “Sciatori d’epoca” prevede sabato 24, in mattinata, una sciata di gruppo con attrezzature d’antan sulle piste della Vialattea. Nel pomeriggio, alle 17,30 a Casa Olimpia, la celebrazione del cinquantenario della medaglia olimpica di Claudia Giordani.

Domenica 25 gennaio a partire dalle ore 10.30 a Sestriere, sulla parte bassa della pista Standard, si terrà la gara/esibizione di Gigante con sci, scarponi e abbigliamento d’epoca, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino dal Comune di Sestriere con il supporto di Vialattea.

I concorrenti dovranno utilizzare attrezzi realizzati con le sciancrature ridotte che caratterizzavano l’impostazione tecnica sino alla metà degli anni ‘90. Le categorie in cui saranno suddivisi i concorrenti sono quattro: Pionieri (con utilizzo di sci in legno con solette non plastificate e scarponi in cuoio), Classici 1960-1975, Vintage e Telemark. Saranno premiati i concorrenti con l’abbigliamento più adeguato all’epoca di produzione dei loro sci e scarponi.