Torino fermata a Forlì, l'infrasettimanale porta una sconfitta

Si arresta a Forlì il momento positivo della Reale Mutua Basket Torino, sconfitta alla Unieuro Arena per 74-69 al termine di una gara intensa e combattuta. I gialloblù avevano iniziato la partita con grande lucidità, trovando ritmo e soluzioni efficaci su entrambi i lati del campo e costruendo subito un buon margine, ma con il passare dei minuti Forlì è riuscita progressivamente a rientrare in partita.

Dopo un primo tempo in equilibrio, Torino ha sofferto il cambio di inerzia nel terzo quarto, pagando un parziale pesante che ha indirizzato la sfida. Nel secondo tempo la Reale Mutua ha faticato soprattutto al tiro dalla lunga distanza (4/19 da tre), aspetto che ha inciso sull’efficacia offensiva nei momenti chiave della gara. Non sono bastati i 16 punti di Matteo Schina né la doppia-doppia da 14 punti e 16 rimbalzi di Robert Allen, che al di là di quanto dicano i numeri è stato comunque ben contenuto dalla difesa romagnola così come MaCio Teague, limitato a soli 8 punti. Nel finale Torino ha comunque provato a rientrare fino al singolo possesso pieno di svantaggio, senza però riuscire a completare la rimonta.

La Reale Mutua Basket Torino è ora chiamata ad archiviare rapidamente lo stop di Forlì e a focalizzarsi subito sul prossimo impegno di campionato. Domenica al Pala Gianni Asti arriverà Cremona, in una sfida importante per continuare a rimanere all’inseguimento del gruppo di squadre che precede i gialloblù in classifica e proseguire la corsa verso il miglior piazzamento possibile in vista dei play-in.