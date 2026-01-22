Avigliana Basket: due successi per le Greens nelle prime due gare disputate nel 2026

Primo incontro casalingo del 2026, al Pala Drubiaglio alle Greens si oppongono le ostiche casalesi di Novipiù Campus Monferrato. Buona la cornice di pubblico, la serata è infatti dedicata al minibasket femminile e ha come ospite d'eccezione lo sponsor della formazione Aviglianese, Bluenergy. Le Greens denotano inizialmente le conosciute difficoltà realizzative; pur costruendo buone conclusioni non riescono a finalizzare e ad avere la meglio nel primo periodo, contro la fisicità e solidità della squadra ospite. Nel secondo parziale la formazione di casa riprende finalmente confidenza col canestro e scalda il pubblico del Pala Drubiaglio; a metà partita Avigliana guida il match 32-27. Nella seconda metà di gara Avigliana aumenta la pressione sulla palla, forza numerose palle perse e prende definitivamente il controllo dell'incontro, aggiudicandosi entrambi i parziali e chiudendo il match sul punteggio di 58-43.