Avigliana Basket: due successi per le Greens nelle prime due gare disputate nel 2026

Due successi per le Greens di Avigliana nelle prime due gare disputate fino ad ora nel mese di gennaio 2026. Archiviati i problemi di salute che non hanno permesso alla squadra di disputare l'incontro di Vercelli, si riparte quindi dalla trasferta di Borgomanero; incontro disputato sullo storico campo del Pala Cadorna, contro la formazione di Accademia VCO, al momento ancora a secco di vittorie.
Avvio di gara da "polveri bagnate" per entrambe le squadre: le settimane senza impegni ufficiali si fanno sentire sulle percentuali al tiro e le Greens riescono a prendere un leggero vantaggio solo alla fine del secondo quarto di gioco. All'intervallo il tabellone recita 8 - 24 per le ospiti. Seconda metà di gara ancora di chiara marca Greens. Avigliana pur non offrendo una delle migliori prestazioni, riesce senza grandi difficoltà a tenere a distanza di sicurezza le padrone di casa e tornare quindi a muovere la classifica. Da segnalare l'esordio stagionale di Sokona Souare; sono finalmente risolti i problemi burocratici che ne bloccavano il tesseramento.
Accademia VCO - Avigliana Basket 23-53
Parziali (3-8, 5-16 - 5-11, 10-18)
Avigliana Basket: Di Leo 12, Tamini Ankarstad 9, Souare 7, Caudera 7, Alberto 2, Maschera 6, Caputo 6, Rinaudo 2, Gorgitano 2, Ciuti. All.re Spampinato - Ass.te Brolatti.
Primo incontro casalingo del 2026, al Pala Drubiaglio alle Greens si oppongono le ostiche casalesi di Novipiù Campus Monferrato. Buona la cornice di pubblico, la serata è infatti dedicata al minibasket femminile e ha come ospite d'eccezione lo sponsor della formazione Aviglianese, Bluenergy. Le Greens denotano inizialmente le conosciute difficoltà realizzative; pur costruendo buone conclusioni non riescono a finalizzare e ad avere la meglio nel primo periodo, contro la fisicità e solidità della squadra ospite. Nel secondo parziale la formazione di casa riprende finalmente confidenza col canestro e scalda il pubblico del Pala Drubiaglio; a metà partita Avigliana guida il match 32-27. Nella seconda metà di gara Avigliana aumenta la pressione sulla palla, forza numerose palle perse e prende definitivamente il controllo dell'incontro, aggiudicandosi entrambi i parziali e chiudendo il match sul punteggio di 58-43.
Avigliana Basket - Novipiù Campus Monferrato 58-43
Avigliana Basket: Lupo 17, Tamini Ankarstad 11, Viana 6, Ciuti 5, Di Leo 5, Maschera 4, Caputo 4, Souare, Alberto 4, Gorgitano 2, Monteverde, Tchaptcheut. All.re Spampinato - ass.ti Brolatti, Lucivero, Manuguerra.
Coach Spampinato: «Volevo ringraziare le tante persone presenti questa sera, è sempre bello giocare davanti a un pubblico così numeroso ed affezionato alla squadra. Nelle scorse settimane abbiamo avuto molti problemi fisici, stiamo pian piano recuperando tutte le indisponibili e siamo fiduciosi per i prossimi impegni. Restiamo convinti del valore di questa squadra e di tutte le sue componenti, abbiamo bisogno di un po' di continuità per poter dimostrare dove può arrivare questo gruppo».
Due successi per le Greens di Avigliana nelle prime due gare disputate fino ad ora nel mese di gennaio 2026. Archiviati i problemi di salute che non hanno permesso alla squadra di disputare l'incontro di Vercelli, si riparte quindi dalla trasferta di Borgomanero; incontro disputato sullo storico campo del Pala Cadorna, contro la formazione di Accademia VCO, al momento ancora a secco di vittorie.
Avvio di gara da "polveri bagnate" per entrambe le squadre: le settimane senza impegni ufficiali si fanno sentire sulle percentuali al tiro e le Greens riescono a prendere un leggero vantaggio solo alla fine del secondo quarto di gioco. All'intervallo il tabellone recita 8 - 24 per le ospiti. Seconda metà di gara ancora di chiara marca Greens. Avigliana pur non offrendo una delle migliori prestazioni, riesce senza grandi difficoltà a tenere a distanza di sicurezza le padrone di casa e tornare quindi a muovere la classifica. Da segnalare l'esordio stagionale di Sokona Souare; sono finalmente risolti i problemi burocratici che ne bloccavano il tesseramento.
Accademia VCO - Avigliana Basket 23-53
Parziali (3-8, 5-16 - 5-11, 10-18)
Avigliana Basket: Di Leo 12, Tamini Ankarstad 9, Souare 7, Caudera 7, Alberto 2, Maschera 6, Caputo 6, Rinaudo 2, Gorgitano 2, Ciuti. All.re Spampinato - Ass.te Brolatti.