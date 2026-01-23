Tuttosport.com
Il Club76 vince tutto nelle gare infrasettimanali

Tutti i risultati delle squadre del sodalizio biancoblù. Vincono serie A, serie B, le Under 18 e l'Under 14
In Serie A1 le ragazze di coach Nicola Negro hanno vinto la trasferta contro Macerata per 1-3 (26-24, 22-25, 23-25, 23-25). Esordio da titolare per Alice Degradi, che conquista anche il suo primo premio di MVP con la maglia biancoblù.

In Serie B2 L’Alba Volley ha vinto al tie break 2-3 contro Duo Volley Castellanza. Vittoria sofferta quanto importante per chiudere in modo positivo il girone d’andata e mantenere la terza posizione in classifica. Ora due settimane di riposo.

In U18 Regionale il Club76 Fenera Chieri si è imposto per 3-0 su Caselle Volley (25-15, 25-18, 25-19). Anche contro Caselle il Fenera Chieri76 vince e si aggiudica i tre punti in palio. La gestione dei set non ha presentato problemi e le ragazze hanno dato un buon contributo di tecnica e personalità. Top scorer Boufandar con 15 punti, seguita da Occelli con 11.

In U18 Rasero Teloni L’Alba Volley Club76 Playasti ha vinto 0-3 su PGS El Gall (16-25, 21-25, 25- 27). Gara su un campo difficile che permette da subito di dare spazio a tutto il gruppo biancoblù.

In U14 il Club76 Chieri Volleyball vince 3-1 contro CRS Martino VBC Savigliano (25-20, 16-25, 28-26,25-23). Una bellissima partita per le ragazze di coach Ollino, che fanno bottino pieno e portano a casa tre punti importanti.

