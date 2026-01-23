GranTorino ospita Etrusca Basket al PalaEinaudi

Il match con la formazione di San Miniato arriva in un momento delicato per GRANTORINO, che dopo la vittoria di Genova contro Arezzo occupa da sola l'ultimo posto in classifica. La squadra guidata da coach Comazzi ha bisogno di punti preziosi per non perdere terreno dalle squadre che la precedono ed evitare la retrocessione diretta a fine stagione regolare. Rispetto alla sfida d'andata GRANTORINO potrà contare su Zumstein e Ficetti, entrambi in doppia cifra nelle ultime due uscite e tasselli decisivi per il gioco gialloblù.

Etrusca Basket è attualmente all'8° posto in campionato, ultima posizione utile per l'accesso ai playoff. Dopo essere rimasti a secco di punti per cinque giornate a metà del girone d'andata, i toscani hanno recuperato terreno e sono reduci da due vittorie consecutive contro College e Legnaia. A trascinare la squadra di coach Martellonifino a questo momento sono stati Mele (11.8 punti di media) e Granchi (10.9 punti di media). A dicembre, inoltre, i biancorossi hanno rinforzato la propria squadra con il ritorno di Lovato, già MVP della sfida con College.

Le due squadre calcheranno il parquet del Palaeinaudi di Moncalieri a partire dalle 19:00 di sabato 24 gennaio. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube di GRANTORINO. Il match sarà affidato alla direzione dei Sig.ri Pitattore Fabrizio e Ugo Marco (secondo arbitro).