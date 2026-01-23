Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

GranTorino ospita Etrusca Basket al PalaEinaudi

Domani alle 19 la squadra di coach Comazzi ospiterà i toscani per la seconda giornata di ritorno della stagione regolare di Serie B Interregionale
2 min
GranTorino ospita Etrusca Basket al PalaEinaudi

Nuovo impegno tra le mura di casa in arrivo per GRANTORINOSabato 24 gennaio alle 19:00 la squadra di coach Comazzi ospiterà i toscani di Le Patrie Etrusca Basket per la seconda giornata di ritorno della stagione regolare di Serie B Interregionale.

Il match con la formazione di San Miniato arriva in un momento delicato per GRANTORINO, che dopo la vittoria di Genova contro Arezzo occupa da sola l'ultimo posto in classifica. La squadra guidata da coach Comazzi ha bisogno di punti preziosi per non perdere terreno dalle squadre che la precedono ed evitare la retrocessione diretta a fine stagione regolare. Rispetto alla sfida d'andata GRANTORINO potrà contare su Zumstein e Ficetti, entrambi in doppia cifra nelle ultime due uscite e tasselli decisivi per il gioco gialloblù.

Etrusca Basket è attualmente all'8° posto in campionato, ultima posizione utile per l'accesso ai playoff. Dopo essere rimasti a secco di punti per cinque giornate a metà del girone d'andata, i toscani hanno recuperato terreno e sono reduci da due vittorie consecutive contro College e Legnaia. A trascinare la squadra di coach Martellonifino a questo momento sono stati Mele (11.8 punti di media) e Granchi (10.9 punti di media). A dicembre, inoltre, i biancorossi hanno rinforzato la propria squadra con il ritorno di Lovato, già MVP della sfida con College.

Le due squadre calcheranno il parquet del Palaeinaudi di Moncalieri a partire dalle 19:00 di sabato 24 gennaio. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube di GRANTORINO. Il match sarà affidato alla direzione dei Sig.ri Pitattore Fabrizio e Ugo Marco (secondo arbitro).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS