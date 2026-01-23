Reale Mutua Fenera Chieri ’76 domani in campo alla Final Four di Coppa Italia 

L’attesa è finita. È tutto pronto a Torino per le Finali di Coppa Italia Frecciarossa in programma domani, sabato , e domenica 25 gennaio , appuntamento che porterà in campo nell’ Inalpi Arena la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 .

Per le biancoblù si tratta della quarta qualificazione e terza partecipazione all’atto conclusivo della Coppa Italia. Da quanto militano nella Serie A1 Tigotà avevano già raggiunto le semifinali nel 2021 a Rimini (1-3 da Novara) e nel 2024 a Trieste (0-3 da Conegliano). La semifinale contro Novara nelle finali a Roma del 2022 saltò invece a causa del Covid che costrinse Chieri a dare forfait.

Questa volta le chieresi affronteranno in semifinale Scandicci: si gioca domani (ore 18), dopo la prima semifinale fra Conegliano e Novara (ore 15,30). La finalissima andrà in scena domenica alle ore 15.

Al debutto assoluto all’Inalpi Arena, dove non hanno mai disputato una partita, le ragazze di coach Negro e i tifosi biancoblù vivranno le emozioni di una semifinale a due passi da casa, occasione forse più unica che rara per provare a scrivere un’altra memorabile pagina di sport in una stagione fin qui straordinaria.

Le Finali di Coppa Italia Frecciarossa sono state presentate ufficialmente questa mattina nella Sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte. Il club biancoblù era rappresentato dal presidente Filippo Vergnano, dal direttore sportivo Max Gallo, dall’allenatore Nicola Negro e dal capitano Ilaria Spirito.

«Ho la fortuna di aver trovato in Chieri un ambiente caldo, passionale, legato alla pallavolo – ha sottolineato Nicola Negro – Per noi è un grande orgoglio poter giocare questa final four a Torino, praticamente in casa. Siamo una bella realtà e meritiamo di essere su questo palcoscenico. Non siamo intrusi e lo vogliamo dimostrare».

«Sarà una sfida divertente e spero combattuta – ha aggiunto Ilaria Spirito – I valori in campo di Scandicci non sono da mettere in discussione. Abbiamo ottenuto grandi risultati nell’ultimo periodo comunque complesso, vogliamo giocarci questa opportunità. Avremo tanti tifosi al seguito, speriamo di divertirci e di dare del filo da torcere a Scandicci».