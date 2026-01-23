La Reale Mutua Torino ’81 Iren in trasferta a Lavagna

Per la nona giornata di Serie A2 maschile girone Nord, la Reale Mutua Torino ’81 Iren scende in vasca domani in trasferta contro il Mobilpesca Lavagna . I ragazzi di Simone Aversa, con la vittoria per 12-14 contro il Piacenza sono al terzo posto in classifica e vogliono continuare la striscia di successi consecutivi. Il Lavagna, invece, arriva dalla sconfitta per 10-9 contro il Bogliasco e si trova al settimo posto in classifica a quota tredici punti.

Simone Aversa presenta la sfida: «Seconda trasferta consecutiva, in un campo sempre difficile, il Lavagna ha fino ad ora collezionato ottimi risultati, giocandosela alla pari praticamente con tutti. Hanno recuperato un paio di giocatori in ruoli chiave (centroboa e marcatore) che hanno elevato il peso e l'esperienza della squadra. Inoltre, l'arrivo di Marco Risso in panchina avrà dato sicuramente una scossa all'ambiente. Noi abbiamo recuperato un po' di energia rispetto alla settimana scorsa, non dovremo sbagliare l'approccio alla gara, sacrificarci ed essere molto organizzati in difesa e ritrovare fluidità del nostro gioco in attacco, che ci è mancata la settimana scorsa».

La partita si disputerà sabato 24 gennaio alle ore 18:00 presso la piscina comunale di Lavagna (GE). Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube “ASD Lavagna 90”.

NONA GIORNATA DI SERIE A2M GIRONE NORD

Futurenergy R.N. Sori – Waterpolo Milano Metanopoli

Spazio R.N. Camogli – Vela Nuoto Ancona

Chiavari Nuoto – Pallanuoto Bergamo

Mobilpesca Lavagna – Reale Mutua Torino ’81 Iren

Dream Sport – Piacenza Pallanuoto 2018

R.N. Arenzano – AGN Energia Bogliasco 1951

LA CLASSIFICA

Chiavari Nuoto 22, Futurenergy R.N. Sori 20, Reale Mutua Torino ’81 Iren 19, R.N. Arenzano 15, Spazio R.N. Camogli 15, AGN Energia Bogliasco 1951 15, Mobilpesca Lavagna 13, Vela Nuoto Ancona 7, Piacenza Pallanuoto 2018 6, Waterpolo Milano Metanopoli 6, Dream Sport 3, Pallanuoto Bergamo 0.