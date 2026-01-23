La Bertram riparte da Napoli: "Non dovremo subire le loro folate"

La sfida dell'andata contro Guerri Napoli

All'andata in Nova Arena, la squadra allenata da Mario Fioretti si era imposta 87-76 contro la squadra di Alessandro Magro, guadagnando il temporaneo primo posto in classifica. In quell'occasione avevano brillato Christian Vital (19 punti, 7 rimbalzi e 6 assist) e Dominik Olejniczak (18 punti e 7 rimbalzi).

Il punto di Iacopo Squarcina

Come di consueto, la sfida viene presentata da uno degli assistenti allenatori di Mario Fioretti. «Dalla sfida con Milano ci prendiamo il primo tempo e il fatto di non aver mai veramente mollato. Purtroppo abbiamo subito molto la fisicità di Milano sui cambi, quindi dovremo essere bravi in una partita in cui Napoli tendenzialmente vorrà essere aggressiva», sottolinea Iacopo Squarcina.

«Non dovremo subire le loro folate di talento, di transizione, di uno contro uno. Dobbiamo continuare a tenere a bada le palle perse, perché chiaramente quelle aprono contropiedi. Questo, insieme al dover controllare i rimbalzi, sarà una cosa decisiva.»

«In un ambiente non facile come l'ALCOTT Arena dovremo essere ancora più bravi; in trasferta bisogna trovare delle energie mentali diverse rispetto alle partite in casa e soprattutto mantenere una consistenza di squadra che ci permetta di non far accendere le loro qualità.»

L'assistente allenatore del Derthona si concentra sugli avversari di giornata. «Il percorso che hanno fatto è probabilmente un po' altalenante, però hanno veramente un mare di talento. [Nazareth] Mitrou-Long sta facendo un campionato da floor general, come ci si aspetta da un giocatore di quel talento lì, di quel livello lì; brilla ancora di più in casa», sottolinea.

«Hanno [Aamir] Simms e [Savion] Flagg che sono due giocatori non solo di talento, ma anche di grande esperienza. Inoltre, dispongono di qualità che stanno mettendo decisamente in mostra; con loro sarà importante l'impatto fisico. [Rasir] Bolton e [Ishmael] El-Amin, invece, sono giocatori di rottura, in grado di attaccare l'area, accendersi con iniziative personali e cambiare un po' il volto alle partite.»

«Hanno un pacchetto italiani che dà loro consistenza e solidità, soprattutto a livello difensivo. Come fattori chiave a rimbalzo, per fisicità e rim protection, sia Ed Croswell che Guglielmo Caruso sono molto efficaci. Sono cose di cui dovremo tener conto, soprattutto quando andremo ad attaccare l'area. Ovviamente limitare i loro principali handler, vale a dire Mitrou-Long, El-Amin e Bolton, sarà un fattore determinante. Vedremo se saremo in grado di farlo», conclude Squarcina.