Asti Padel Teams: nona giornata di Campionato APT 2025/2026

Hair House Asti mantiene il “piede” in zona Gold grazie alla netta vittoria per 3-0 (6-3/6-1/6-2) su Il Pelu Padel Team di martedì 20 gennaio presso l’impianto dell’Asti Padel; nel campo a fianco la gara tra Bomber’s e Bazzuca Boys è stata posticipata a giovedì 22, con la vittoria per 3-0 dei primi che continuano a credere nella qualificazione, anche se al momento si trovano al settimo posto.

Mercoledì 22 impresa di F.T.P. Soc. Coop. che batte 3-0 i padroni di casa dell’Arena Padel Team grazie anche all’infortunio occorso ad uno dei giocatori che ha dovuto abbandonare l’incontro dopo due set equilibratissimi, col primo termina al tie-break e il secondo conclusosi col risultato di 6-4; priva di un ricambio, Arena Padel ha dovuto dare forfait perdendo quindi 6-0 a tavolino l’ultima frazione e regalando ad F.T.P. il primo posto in classifica temporaneo.

Complici di questo primato anche Net King Padel e I Puntazos che nel recupero di giovedì 22 non sono riuscite a concludere l’incontro a causa dell’esaurimento del turno di 90 minuti a disposizione: lo stesso si dovrà in ogni caso ripetere per errore tecnico di entrambe le squadre che, sul risultato di un set a testa e sul 3-3 nell’ultimo, non hanno disputato il “super punto de oro” che avrebbe stabilito definitivamente la vincente dell’incontro, come previsto da regolamento.

I Puntazos hanno comunque vinto 3-0 l’incontro di mercoledì 21 alla Waya contro Asados senza troppi patemi, concedendo infatti un solo game su diciannove disputati, così come Net King ha battuto Uni Soluzioni nel derby della Waya disputatosi venerdì 23 e terminato col risultato di 2-1 (7-6/6-0/5-7).

L’incontro più equilibrato della nona giornata è stato sicuramente quello tra Tremòni Padel e I San Rock di mercoledì 22 che, nell’impianto dell’Arena, hanno dovuto disputare ben 29 game prima di decretare i vincitori, ovvero i Tremòni che portano a casa il 2-1 finale (6-4/4-6/6-3).

La classifica vede quindi al momento F.T.P. in testa a 37 punti, seguita da Arena a 36, con I Puntazos (35) e Net King (34) che devono ancora recuperare lo scontro diretto. Al quinto posto Uni Soluzioni (31) a pari punti con Hair House che è preceduta solamente per lo scontro diretto. Nella zona Silver poco dietro troviamo quindi Bomber’s a 29, mentre più distanziati sono Tremòni (23), Il Pelu (21), I San Rock (19), Bazzuca (14) e Asados (10).