La Serie A Élite Femminile IVECO CUS TORINO in trasferta a Colorno

L’IVECO CUS Torino Rugby femminile nella nona giornata del campionato di Serie A Élite giocherà in trasferta sul campo del Rugby Colorno. Domenica 25 gennaio le universitarie, guidate dai coach Alberto Carbone, Gianmarco Perrone e Davide Culcasi affronteranno le emiliane al Campo Paolo Pavesi con calcio d’inizio fissato alle ore 14.30.

Queste le parole di coach Gianmarco Perrone: «Quella di domenica è una partita importante per il nostro percorso di crescita: affrontiamo una realtà solida come Colorno, che sta dimostrando tutta la propria qualità in questo campionato, e per noi è un banco di prova fondamentale per misurarci ancora una volta con l’élite del movimento. Nelle ultime uscite con Villorba e Valsugana abbiamo mostrato passi avanti importanti nelle fasi statiche: mischia e touche hanno retto bene il confronto con due tra i pacchetti più forti del campionato e anche la nostra maul ha promesso bene, pur senza portarci a segnare quanto avremmo voluto. A Colorno vogliamo fare un passo in più: trasformare questa solidità nel gioco degli avanti in punti sul tabellone, restando disciplinate e lucide per tutti gli 80 minuti contro un altro pack di grande qualità come quello delle Furie Rosse».

Kick off fissato alle ore 14.30, dirige l’incontro Chiara Maria Sacchetto di Roma.

FORMAZIONE IVECO CUS TORINO RUGBY

La probabile formazione 15-1: Borello; Di Luca, Floris, Piva, Morchio; Gronda (C), Pirpiliu; Luoni, Weigel, Citino; Ponzio, Epifani; Salvatore, Parodi, Zini

A disposizione 16-21: Reverso, Sallam, Maietti, Zoboli, De Robertis, Soriga

All. Carbone