L’Autosped vince in volata contro Battipaglia

Torna al successo in campionato l’Autosped BCC Derthona, che nelle battute conclusive della sfida ha la meglio sulla O.ME.P.S. Battipaglia. L’incontro disputato alla Cittadella dello Sport è scorso sul filo dell’equilibrio per tutta la sua durata ed è stato risolto negli ultimi istanti dalla grande lucidità e presenza delle Giraffe. Ora la squadra allenata da Cutugno osserverà il proprio turno di riposo prima di tornare in campo sabato 7 febbraio alle ore 18 contro l’Alama San Martino di lupari, nuovamente tra le mura amiche.

Prima frazione di gioco ad alto ritmo alla Cittadella: il BCC la impatta con convinzione in attacco, trovando soluzioni nei secondi iniziali dell’azione, e scappa in doppia cifra di vantaggio. Con le giocate di Day-Wilson, poi, Battipaglia accorcia sino al 27-23 del 10’. Nel secondo periodo l’incontro scorre con lo stesso fil rouge, alto punteggio e iniziative in velocità: l’Autosped mantiene sempre il vantaggio ispirata dalle giocate di Fondren per tutto il primo tempo e chiude avanti 45-39 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, la formazione ospite riduce il proprio divario possesso dopo possesso, riuscendo a impattare la partita: al 30’ il parziale è 56 pari. L’ultimo quarto è un susseguirsi di emozioni, in cui nessuna delle due squadre riesce a prendere il controllo del punteggio: si arriva così a un finale in volata (65 pari) agli ultimi tre minuti. A rompere l’equilibrio è un 5-0 della formazione allenata da Cutugno, firmato da Conte, Kunaiyi e Melchiori, che costringe Battipaglia a fermare la gara. Le ospiti tornano sino a 1 punto di distacco (70-69), ma poi la prontezza difensiva delle Giraffe e la lucidità di Conte in lunetta chiude la contesa sul 73-69.

Il commento di Francesca Leonardi: «Credo che non abbiamo giocato la nostra migliore pallacanestro sia in attacco che in difesa ma era importante conquistare i due punti e siamo state brave a farlo. Sfrutteremo il turno di riposo per recuperare energie fisiche e mentali, prima del ciclo di gare che ci attende. Battipaglia ha disputato una buona partita, siamo contente della vittoria».

Le parole di coach Orazio Cutugno: «La partita è stata dura come ci attendevamo: siamo state brave a controllarla negli ultimi cinque minuti facendo le giocate giuste, soprattutto in difesa. Nel primo tempo, anche per nostre disattenzioni, abbiamo concesso punti facili, mentre nel secondo tempo siamo migliorate. Battipaglia ora è una squadra in grande crescita e importante per il campionato. Nelle battute conclusive abbiamo avuto maggiore freschezza e siamo riusciti a sporcare le conclusioni di Peoples e Wilson».

Autosped BCC Derthona-O.ME.P.S. Battipaglia 73-69

Parziali (27-23, 45-39, 56-56)

BCC Derthona: Dotto 3, Kunaiyi 8, Fontaine 8, Conte 16, Toffolo 6, Leonardi 3, Fondren 15, Arado 1, Suarez 2, Cocuzza ne, Melchiori 4, Penna 7. All. Cutugno

Battipaglia: Cupido 9, Peoples 16, Fokke 2, Baldassarre 13, Georgieva 6, Evangelista ne, Natabou 8, Pansini ne, Sorbo ne, Day-Wilson 15. All. Ricchini