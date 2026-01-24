Tuttosport.com
La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince contro il Mobilpesca Lavagna

Avvio sprint del Lavagna, poi la rimonta dei gialloblù che conquistano i tre punti e consolidano il terzo posto
7 min
Settimo successo consecutivo per la Reale Mutua Torino ’81 Iren che vince 11-12 contro il Mobilpesca Lavagna in una partita molto intensa. Il Lavagna inizia al meglio la sfida con parziale di 3-0, ma con pazienza i gialloblù riescono a portare a casa i tre punti e confermano il terzo posto in classifica.

LA PARTITA:

Inizia il match e i padroni di casa passano in vantaggio con la rete di Pedroni e raddoppiano con Tabbiani. I ragazzi di Risso realizzano il 3-0 ancora con Tabbiani, ma la Torino ’81 reagisce con il rigore segnato da Tononi e il gol di Vinko Lisica. Il Lavagna allunga sul 4-2 con Vittori, ma i ragazzi di Simone Aversa rispondono con Lisica. Si rientra in acqua per la seconda frazione di gioco e i liguri segnano il 5-3 con Barrile, ma la Reale Mutua Torino ’81 Iren fa il -1 con il capitano Andrea Maffè. Il Lavagna ritorna sul +2 con la rete di Vittori, ma la Torino ’81 pareggia i conti con il gol in superiorità numerica di Abate e quello di Lisica allo scadere del secondo tempo.

Al cambio vasca la Torino ’81 inizia ad accelerare: passa in vantaggio con il gol in superiorità numerica di Coccia, Colombo fa il 6-8 e Cassia allunga sul +3. Il Lavagna rialza la testa con il rigore trasformato da Barrile. Si rientra in acqua per l’ultima frazione di gioco e i ragazzi di Risso vanno sul -1 con il gol in superiorità numerica di Vittori, ma la Torino ’81 non ci sta e Tononi realizza l’8-10. I gialloblù aumentano il proprio vantaggio con la rete di Colombo, il Lavagna risponde con Luce, ma la Torino ’81 ritorna sul +3 con il rigore di Colombo. Il Lavagna continua a rimanere in partita con la superiorità numerica di Pedroni e con Cesare Vario che segna l’11-12, ma non basta per pareggiare il match.

LE ANALISI:

Le parole di Simone Aversa al termine della sfida: «Ennesima vittoria sofferta, non siamo entrati in acqua con la giusta tensione emotiva, mentre il Lavagna è partito forte e ne ha approfittato andando avanti 3-0. Però piano piano abbiamo ricucito e creato un bel break nel terzo tempo, riuscendo a prendere il controllo della partita. Nell'ultima frazione il match è diventato una tonnara, si è giocato più sui nervi che sul gioco, che è diventato molto confuso su entrambi i lati del campo. Siamo contenti, perché è una vittoria preziosa. Continua la nostra striscia positiva, ma non ci dobbiamo accontentare e dobbiamo alzare ancora di più l'asticella continuando il nostro percorso di crescita».

IL TABELLINO:

MOBILPESCA LAVAGNA – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN   11-12
Parziali (4-3; 2-3; 1-3; 4-3)

MOBILPESCA LAVAGNA: Gabutti, Botto, Gandini, Pedroni 2, Capodieci, Barrile 2, Tabbiani 2, Delnevo, Luce 1, Vario P., Vario C. 1, Magistrini, Madrigali, Vittori 3. All. Risso.
REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Romanazzi, Lisica 3, Abate 1, Tononi 2, Maffè 1, Coccia 1, Costa, Ermondi, Cassia 1, De Luca, Novara, Colombo 3, Liistro, Aichino. All. Aversa.

GLI ARBITRI: MAZZOCCOLI - BARETTA

LE NOTE: Usciti per limite di falli Pedroni (L), Maffè (T), Barrile (L), Luce (L) e Abate (T) nel quarto tempo. Espulso per gioco scorretto Magistrini (L) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Mobilpesca Lavagna 7/18 + 2 rigori e Reale Mutua Torino ’81 Iren 7/18 + 3 rigori. Romanazzi (T) para un rigore a Tabbiani nel primo tempo. Spettatori 300 circa.


 

