Ritorno alla vittoria per la Bertram: 82-76 nella trasferta di Napoli

Dopo le sconfitte contro Germani Brescia ed EA7 Emporio Armani Milano, ritorna alla vittoria la Bertram Derthona Tortona di Mario Fioretti, vincente 82-76 sul campo della Guerri Napoli.

Sugli scudi il solito Christian Vital, protagonista con 20 punti, 7 rimbalzi e 3 rubate, oltre a un ottimo Dominik Olejniczak, che conclude con una doppia doppia da 15 punti e 13 rimbalzi tirando 7/9 dall'area.

Il Derthona resiste alla rimonta di Napoli

Napoli comincia forte di fronte al proprio pubblico, con cinque punti consecutivi di Aamir Simms un primo vantaggio sul +7 (9-2) dopo due minuti. La Bertram reagisce con un 9-0 di parziale, ma la squadra di Alessandro Magro ribadisce il massimo vantaggio sempre sul +7 (21-14) con un controparziale di 12-3. Il primo quarto si chiude sul 21-17 per Napoli dopo la tripla da metà campo di capitan Baldasso.

Sette punti consecutivi di Ishmael El-Amin riportano i padroni di casa a debita distanza (29-21) dalla Bertram, che reagisce con una tripla dall'angolo di Andrea Pecchia. Dopo alcuni giri in lunetta di Vital ed Ezra Manjon, il Derthona impatta sul 31-31 con un 2+1 firmato Dominik Olejniczak.

Il sorpasso arriva con 2:36 minuti da giocare grazie all'appoggio in contropiede di Arturs Strautins, che dà il via a una conclusione stellare di secondo quarto da parte della Bertram. Con due conclusioni dall'arco consecutive di Vital e dell'ala lettone, oltre a un 2/2 in lunetta proprio del numero 12 bianconero, alle 250esima presenza in Serie A, il Derthona va negli spogliatoi avanti 45-36.

Rientrati dagli spogliatoi, i bianconeri alzano il ritmo e mantengono basse le percentuali avversarie, fino a toccare il +16 (57-41) con 5:31 sul cronometro nel terzo quarto. L'attesa reazione da parte dei partenopei arriva subito dopo, con Napoli che infila un 15-3 di parziale per rimettersi in partita. L'inchiodata sul finale di Paul Biligha dà il 64-56 alla Bertram per entrare nel quarto quarto.

Gli ultimi dieci minuti di gioco vedono il Derthona mantenere il controllo con le iniziative personali di Vital e l'apporto di Olejniczak sotto canestro, ma la squadra di Alessandro Magro è dura a morire. Glaciale in lunetta, Rasir Bolton riporta Napoli sul -2 (78-76) con 1:10 al termine della gara, ma un jumper dal midrange del solito Vital firma la vittoria dei bianconeri,

Guerri Napoli - Bertram Derthona Tortona 76-82

Parziali (21-17, 36-45, 56-64)

Napoli: Flagg 18, Mitrou-Long 6, El-Amin 18, Croswell, Faggian 3, Saccoccia N.E., Gloria N.E., Treier, Gentile, Simms 10, Caruso 6, Bolton 15. All. Magro.

Tortona: Vital 20, Hubb 5, Gorham 11, Manjon 3, Pecchia 6, Chapman 2, Tandia N.E., Strautins 11, Baldasso 3, Olejniczak 15, Biligha 6, Riismaa N.E.. All. Fioretti.

Arbitri: Grigioni di Roma, Valzani di Taranto, Noce di Latina.

Le dichiarazioni del coach Mario Fioretti

Mario Fioretti è ben cosciente di come abbia un peso specifico rilevante l’82-76 con cui la sua Bertram Derthona Tortona ha espugnato un campo difficile come quello della Guerri Napoli nella 17^ giornata di Serie A Unipol.

Nella conferenza stampa dopo gara lo fa subito capire bene: «Napoli solitamente è una formazione che gioca bene in casa, come fatto anche stasera, è sempre competitiva, per cui essere venuti qui a vincere è una gioia incredibile», l’esordio del coach tortonese. «Abbiamo fatto una fatica tremenda a fare canestro, sbagliato tanti tiri, ma abbiamo preso un’infinità di rimbalzi in attacco [24] e anche sul nostro lato di campo abbiamo fatto una partita difensiva tra le migliori da noi mostrate in questa stagione, concedendo anche pochissimi rimbalzi sotto il nostro canestro [8]».

«Se ho avuto paura di perderla sulla rimonta di Napoli? È una settimana che temo di perderla…», sorride il coach della Bertram. «Una paura che ho avuto anche per tutti questi 40 minuti, nemmeno quando eravamo sul +16 ero tranquillo. E’ talmente alto il livello del campionato italiano che non puoi essere mai sicuro, soprattutto quando giochi in trasferta. Napoli era una squadra in fiducia, veniva dal successo a Sassari, per cui hai sempre la sensazione di poter perdere la presa sulla partita».

Il bilancio fuori casa sopra il 50% di vittorie (5-4) e il quinto posto rafforzato in classifica non smuovono di un centimetro il mantra di Fioretti: «Il nostro obiettivo è quello di continuare a fare il meglio, andare di settimana in settimana a competere tutte le volte».