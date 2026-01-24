Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ritorno alla vittoria per la Bertram: 82-76 nella trasferta di Napoli

Coach Fioretti: «Gioia incredibile a Napoli. Tra le migliori prove dell’anno in difesa e a rimbalzo offensivo»
5 min
Ritorno alla vittoria per la Bertram: 82-76 nella trasferta di Napoli © Ciamillo-Castoria

 

Dopo le sconfitte contro Germani Brescia ed EA7 Emporio Armani Milano, ritorna alla vittoria la Bertram Derthona Tortona di Mario Fioretti, vincente 82-76 sul campo della Guerri Napoli.

Sugli scudi il solito Christian Vital, protagonista con 20 punti, 7 rimbalzi e 3 rubate, oltre a un ottimo Dominik Olejniczak, che conclude con una doppia doppia da 15 punti e 13 rimbalzi tirando 7/9 dall'area.

Il Derthona resiste alla rimonta di Napoli

Napoli comincia forte di fronte al proprio pubblico, con cinque punti consecutivi di Aamir Simms un primo vantaggio sul +7 (9-2) dopo due minuti. La Bertram reagisce con un 9-0 di parziale, ma la squadra di Alessandro Magro ribadisce il massimo vantaggio sempre sul +7 (21-14) con un controparziale di 12-3. Il primo quarto si chiude sul 21-17 per Napoli dopo la tripla da metà campo di capitan Baldasso.

Sette punti consecutivi di Ishmael El-Amin riportano i padroni di casa a debita distanza (29-21) dalla Bertram, che reagisce con una tripla dall'angolo di Andrea Pecchia. Dopo alcuni giri in lunetta di Vital ed Ezra Manjon, il Derthona impatta sul 31-31 con un 2+1 firmato Dominik Olejniczak.

Il sorpasso arriva con 2:36 minuti da giocare grazie all'appoggio in contropiede di Arturs Strautins, che dà il via a una conclusione stellare di secondo quarto da parte della Bertram. Con due conclusioni dall'arco consecutive di Vital e dell'ala lettone, oltre a un 2/2 in lunetta proprio del numero 12 bianconero, alle 250esima presenza in Serie A, il Derthona va negli spogliatoi avanti 45-36.

Rientrati dagli spogliatoi, i bianconeri alzano il ritmo e mantengono basse le percentuali avversarie, fino a toccare il +16 (57-41) con 5:31 sul cronometro nel terzo quarto. L'attesa reazione da parte dei partenopei arriva subito dopo, con Napoli che infila un 15-3 di parziale per rimettersi in partita. L'inchiodata sul finale di Paul Biligha dà il 64-56 alla Bertram per entrare nel quarto quarto.

Gli ultimi dieci minuti di gioco vedono il Derthona mantenere il controllo con le iniziative personali di Vital e l'apporto di Olejniczak sotto canestro, ma la squadra di Alessandro Magro è dura a morire. Glaciale in lunetta, Rasir Bolton riporta Napoli sul -2 (78-76) con 1:10 al termine della gara, ma un jumper dal midrange del solito Vital firma la vittoria dei bianconeri,

Guerri Napoli - Bertram Derthona Tortona 76-82
Parziali (21-17, 36-45, 56-64)

Napoli: Flagg 18, Mitrou-Long 6, El-Amin 18, Croswell, Faggian 3, Saccoccia N.E., Gloria N.E., Treier, Gentile, Simms 10, Caruso 6, Bolton 15. All. Magro.
Tortona: Vital 20, Hubb 5, Gorham 11, Manjon 3, Pecchia 6, Chapman 2, Tandia N.E., Strautins 11, Baldasso 3, Olejniczak 15, Biligha 6, Riismaa N.E.. All. Fioretti.

Arbitri: Grigioni di Roma, Valzani di Taranto, Noce di Latina.

Le dichiarazioni del coach Mario Fioretti

Mario Fioretti è ben cosciente di come abbia un peso specifico rilevante l’82-76 con cui la sua Bertram Derthona Tortona ha espugnato un campo difficile come quello della Guerri Napoli nella 17^ giornata di Serie A Unipol. 

Nella conferenza stampa dopo gara lo fa subito capire bene: «Napoli solitamente è una formazione che gioca bene in casa, come fatto anche stasera, è sempre competitiva, per cui essere venuti qui a vincere è una gioia incredibile», l’esordio del coach tortonese. «Abbiamo fatto una fatica tremenda a fare canestro, sbagliato tanti tiri, ma abbiamo preso un’infinità di rimbalzi in attacco [24] e anche sul nostro lato di campo abbiamo fatto una partita difensiva tra le migliori da noi mostrate in questa stagione, concedendo anche pochissimi rimbalzi sotto il nostro canestro [8]».

«Se ho avuto paura di perderla sulla rimonta di Napoli? È una settimana che temo di perderla…», sorride il coach della Bertram. «Una paura che ho avuto anche per tutti questi 40 minuti, nemmeno quando eravamo sul +16 ero tranquillo. E’ talmente alto il livello del campionato italiano che non puoi essere mai sicuro, soprattutto quando giochi in trasferta. Napoli era una squadra in fiducia, veniva dal successo a Sassari, per cui hai sempre la sensazione di poter perdere la presa sulla partita».

Il bilancio fuori casa sopra il 50% di vittorie (5-4) e il quinto posto rafforzato in classifica non smuovono di un centimetro il mantra di Fioretti: «Il nostro obiettivo è quello di continuare a fare il meglio, andare di settimana in settimana a competere tutte le volte».

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS