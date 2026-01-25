GranTorino: super vittoria con San Miniato dopo una sfida infinita

Sono serviti un overtime e ben ventidue cambi di vantaggio per decretare la vincente della sfida tra GRANTORINO e Etrusca Basket San Miniato , ma alla fine sono stati i gialloblù a trovare i due punti nella seconda giornata di ritorno della Serie B Interregionale . La vittoria è arrivata al termine di un match davvero equilibrato, in cui nessuna delle due squadre è andata oltre i sei punti di vantaggio massimo e dove l'esito della sfida è stato incerto fino agli ultimi possessi. GRANTORINO conquista così la seconda vittoria in Serie B Interregionale , dopo quella di dicembre con Genova, e resta in corsa per evitare l'eliminazione diretta al termine della stagione regolare. Protagonisti della serata sono stati Ficetti (14 punti e 14 rimbalzi) e Mancino (21 punti e 5 triple messe a segno), accanto ai quali meritano una citazione Fracasso , provvidenziale con la tripla che ha mandato il match all'overtime, e Bossola (16 punti), autore della tripla dell'ultimo sorpasso.

LA GARA

GRANTORINO entra bene in partita e con determinazione costruisce subito un parziale di 4-0 con i due liberi di Zumstein e la realizzazione di Mancino. I gialloblù si scontrano più volte con la difesa a tutto campo dei toscani che colpiscono in contropiede e accorciando le distanze. Il pressing e la fisicità dei toscani forzano le conclusioni da tre di GRANTORINO, che trova in Mancino un trascinatore fondamentale: il numero 33 va a segno ben quattro volte dall'arco, portando i gialloblù sul 16-12. Nel finale di primo quarto è però la squadra ospite a prendere il comando: Cravero riduce il distacco, poi è Scardigli a trovare i punti dalla lunetta e la tripla allo scadere che vale il 16-20.

Nel secondo periodo GRANTORINO resta in partita e con l'avanzare dei minuti riduce il distacco fino al pareggio (27-27), guidata da Bossola e Pizzaia. Per San Miniato proseguono le difficoltà in attacco e i gialloblù tornano avanti sul 30-29. Il finale di quarto è combattuto: i toscani trovano il canestro dall'arco due volte con Baldares, a cui GRANTORINO risponde con la realizzazione di Barla e la tripla di Mancino che vale il 35-35. La realizzazione di Capozio chiude i conti del primo tempo e le due squadre vanno all'intervallo sul 35-37.

Il rientro dalla pausa lunga sorride a GRANTORINO: l'intensità aumenta, ma i gialloblù si dimostrano all'altezza della situazione e tengono testa a San Miniato, spinti dal rientro in campo di Zumstein e dall'impatto di Barla e Ficetti. I toscani migliorano le proprie percentuali dall'arco e proprio allo scadere del terzo quarto trovano la tripla del sorpasso: con un periodo ancora da giocare la sfida è apertissima sul 56-58.

In avvio di ultimo quarto è ancora GRANTORINO ad andare in vantaggio con la realizzazione di Pizzaia e il libero di Bossola. Un paio di errori di troppo in fase di costruzione consentono a San Miniato di allungare fino al +5 (61-66). Nel momento più delicato GRANTORINO reagisce ancora e piazza un parziale di 10-0 che ribalta la situazione sul 71-66. Gli ospiti però non mollano e con grande precisione dall'arco rientrano nel punteggio fino al 74-77 che sa di ipoteca. Nell'ultima azione disponibile e con la rimessa in attacco, Barla trova Fracasso, che da tre non sbaglia e manda il match all'overtime.

Il primo supplementare è battaglia vera: Capozio e Bellachioma vanno a segno dall'arco, ma GRANTORINO resta in scia con i punti di Ficetti e Bossola. Nel frangente decisivo Bossola colpisce da tre e infligge il colpo morale agli ospiti, che non segnano più. I punti di Mancino dalla lunetta certificano la vittoria: alla sirena è 87-83 per GRANTORINO.

IL PROSSIMO MATCH

GRANTORINO scenderà in campo il prossimo fine settimana. Sabato 31 gennaio i gialloblù saranno ospiti di Vismederi Diagnostics Costone al Palaorlandi di Monteriggioni con palla a due alle 21:00.

TABELLINI

GRANTORINO Basketball Draft - Etrusca Basket San Miniato 87-83

Parziali (16-20, 19-17, 21-21, 21-19, 10-6)

GRANTORINO Basketball Draft: Bertaina, Bossola 16, Milone 3, Zumstein 15, Ficetti 14, Losito ne, Pizzaia 5, Obaseki 1, Fracasso 5, Barla 7, Mancino 21, Grillo ne. All. Comazzi, Ass. Ancona, Agnelli.

Etrusca Basket San Miniato: Ermelani 2, Zaccagna, Camara 3, Bellachioma 14, Mele 3, Scardigli 8, Iacopini ne, Capozio 16, Granchi 6, Baldares 11, Cravero 2, Lovato 18. All. Martelloni.