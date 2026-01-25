Reale Mutua Torino: rimonta incompiuta 

La Reale Mutua Basket Torino esce sconfitta dal Pala Gianni Asti al termine di una gara dai due volti contro una lanciatissima Ferraroni Juvi Cremona , alla sua quinta vittoria consecutiva, che si impone 73-74 dopo una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo possesso. I gialloblù hanno sofferto nella prima metà di gara l’energia e le altissime percentuali dall’arco degli ospiti, trascinati da un Barbante infallibile (20 punti nel primo tempo) e da Billy Garrett, andando all’intervallo lungo sotto di undici lunghezze. Nel terzo quarto Cremona ha toccato anche il +19, ma Torino non ha mai smesso di lottare: la difesa torinese ha cambiato l’inerzia della partita e nell’ultimo periodo è arrivata una rimonta di grande carattere, guidata da capitan Schina e da un dominante Robert Allen, autore di 25 punti e in fiducia dall’arco con 5 triple. La Reale Mutua ha trovato anche il sorpasso nel finale, ma Cremona ha risposto colpo su colpo e nell’ultimo possesso Torino non è riuscita a trovare il canestro della vittoria. Una sconfitta amara, maturata al termine di una prestazione che lascia rammarico per l’epilogo ma conferma lo spirito combattivo del gruppo gialloblù, chiamato a reagire per cercare di interrompere una striscia negativa di tre partite che ha rallentato il passo di Schina e compagni (12-12 il bilancio, con l’aggancio alle spalle da parte di Bergamo).

QUINTETTI INIZIALI

Torino: Schina, Teague, Severini, Allen, Bruttini

Cremona: Allen, Garrett, Allinei, La Torre, Bortolin

Avvio di partita che conferma le insidie attese alla vigilia: Cremona si dimostra avversario tosto e conduce nei primi minuti di gioco, con Torino che insegue sfruttando il suo principale punto di riferimento Allen. La Ferraroni però si rende pericolosa dalla lunga distanza sfruttando la capacità di Barbante di allargare il campo e chiude in vantaggio la prima frazione sul 16-23.

Torino prova a reagire con il solito Allen ma la Juvi si conferma un osso duro e tocca addirittura la doppia cifra di vantaggio trovando tiri ben costruiti per Allinei e Barbante. Scatta una piccola scintilla per i gialloblù con la difesa e una tripla in transizione di Tortù che forza coach Bechi al timeout sul 27-30, ma al rientro in campo l’inerzia torna nuovamente e nettamente dalla parte degli ospiti, che continuano a trovare punti da Garrett ma soprattutto da un ispiratissimo Barbante (20 punti con 6/6 da tre all’intervallo). Si va alla pausa lunga sul 41-52.

La strada si fa sempre più in salita per Torino che non riesce a togliere il ritmo agli ospiti, che continuano a colpire ad alta percentuale dalla lunga distanza e incrementa il gap toccando anche il +19 sul 43-62. Coach Moretti si gioca la carta della zona matchup che permette ai gialloblù di conquistare qualche stop difensivo per poter rosicchiare qualche punto di svantaggio in chiusura di terzo quarto: 54-66 il parziale all’ultima pausa.

Capitan Schina suona la carica per lanciare la rimonta nell’ultimo quarto: il playmaker firma da solo un parziale per riportare Torino sul -5. La Reale Mutua rientra così in partita per giocarsi le proprie carte nella volata finale. Dopo Schina, è il turno di Allen, onnipresente a rimbalzo e poi autore della tripla che vale il -2 a meno di 4 minuti dalla fine. Diventa una battaglia di nervi, Torino trova momentaneamente il vantaggio ma Cremona risponde subito con Kadeem Allen. La Reale Mutua ha la palla della vittoria ma Robert Allen non trova il fondo della retina. Finisce 73-74.

Coach Moretti in sala stampa: «Una sconfitta che lascia un po' di amaro in bocca. La partita ha raccontato tanto, la verità più importante è che abbiamo prodotto una partita incompleta, abbiamo giocato un buon primo tempo offensivamente ma siamo stati in enorme difficoltà difensiva, invece al contrario abbiamo difeso in maniera eccellente nel secondo tempo ma ci è mancata lucidità e qualità in attacco, soprattutto nel finale dove avremmo potuto gestire in modo più lucido gli ultimi possessi per tenere qui i due punti. Nonostante tutto i miei ragazzi non devono essere appuntati per la determinazione, lo sforzo e lo spirito di sacrificio che hanno mostrato».

Reale Mutua Torino - Ferraroni Juvi Cremona 73-74

Parziali (16-23, 25-29, 13-14, 19-8)

Reale Mutua Torino: Robert Allen 25 (2/8, 5/9), Macio Teague 13 (2/8, 1/6), Matteo Schina 10 (1/2, 2/3), Davide Bruttini 9 (3/3, 0/0), Federico Massone 5 (1/7, 1/4), Lorenzo Tortu' 5 (1/1, 1/5), Marco Cusin 4 (2/3, 0/0), Umberto Stazzonelli 2 (0/2, 0/2), Giovanni Severini 0 (0/1, 0/2), Success Eruke 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 19 / 23 - Rimbalzi: 32 10 + 22 (Robert Allen 8) - Assist: 17 (Macio Teague 7).

Ferraroni Juvi Cremona: Billy Garrett 26 (5/9, 4/6), Simone Barbante 22 (0/2, 6/7), Kadeem Allen 6 (2/3, 0/0), Matias Bortolin 6 (3/3, 0/0), Tommaso Vecchiola 5 (1/1, 0/2), Gregorio Allinei 4 (0/1, 1/7), Andrea La torre 3 (0/0, 1/4), Edoardo Del cadia 2 (1/5, 0/0), Alessandro Panni 0 (0/1, 0/3), Massimo Fiodo 0 (0/0, 0/0), Matteo Di croce 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 33 5 + 28 (Simone Barbante 9) - Assist: 15 (Tommaso Vecchiola 4).