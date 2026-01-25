Cuneo Volley conquista il tie-break contro Monza

Dopo oltre due ore di battaglia la MA Acqua S.Bernardo Cuneo si aggiudica a gran voce in campo e cori sugli spalti, due punti molto importanti per il consolidamento del posizionamento. Il Big match tra la MA Acqua S.Bernardo Cuneo e il Vero Volley Monza richiama 3.033 spettatori al palazzetto cuneese, un incontro molto importante per entrambe le compagini che scendono da subito in campo combattive. Coach Battocchio schiera in campo la diagonale Baranowicz - Feral, al centro Codarin e Stefanovic, Zaytsev e Strehlau schiacciatori e Capitan Cavaccini Libero. Di risposta coach Eccheli con Zimmermann alla regia, Padar opposto, Mosca e Capitan Beretta alla sua 400° gara in SuperLega al centro, Atanasov e Rohrs schiacciatori e Pisoni Libero.
Il primo set parte equilibrato, poi il gap di 3 punti per i padroni di casa (13-10) e Monza chiama il primo time out. Entrambe le compagini non mollano e i brianzoli recuperano al 22° la distanza inducendo coach Battocchio al primo tempo tecnico. Un finale ai vantaggi che si aggiudica Monza (25-27) portandosi avanti 1-0 nella serie.
La seconda frazione vede i lombardi avanti, ma i padroni di casa sempre attaccati. Cambio di rotta a metà set (16-14) con Cuneo avanti, i brianzoli tornano sotto, ma i cuneesi chiudono con il parziale di 25-22 e riportano in pari la serie (1-1).
Anche nel terzo set in campo e sugli spalti si lotta, senza esclusione di colpi. I piemontesi arrivano per primi al set ball (24-19) che chiudono sul punteggio di 25-20 e si portano avanti 2-1.
Una battaglia continua il quarto set, con gioco punto a punto e i biancoblù da ambo i lati del campo determinati a portare a casa il risultato. Monza allunga, ma Cuneo con un solo cuore tra campo e spalti recupera al 23°. Tuttavia due errori ed i brianzoli conquistano il quarto set (23-25).
Si approda al Tie-break. Un inizio punto a punto, poi i padroni di casa allungano e al cambio campo il parziale è sull'8-4. Un boato accompagna il 15-8 per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo che conquista il tie-break e due punti importantissimi per consolidare il piazzamento. Mvp della serata, con 18 punti personali, Ivan Zaytsev premiato da Buzzi Unicem Sponsor del Match Day.
Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Stefanović centro, Strehlau e Zaytsev schiacciatori; Cavaccini (L).
Coach Eccheli schiera: Zimmermann palleggio, Padar opposto, Beretta e Mosca al centro, Atanasov e Rohrs schiacciatori; Pisoni (L).
A fine gara queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «È stata una gara bella a livello emozionale, non bella secondo me dal punto di vista degli aspetti tecnici, molto fallosa. Tatticamente interessante; da fuori a cercare di capire la strategia delle due squadre, ci si poteva divertire, quasi come un osservatore di una gara di scacchi. Tuttavia abbiamo fatto due punti che sono molto importanti».
Prossimo appuntamento dei cuneesi sarà Domenica 1° febbraio in trasferta a Trento alle ore 17.00 ospiti dell’Itas Trentino. Diretta VBTV.
MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Vero Volley Monza 3- 2
Parziali (25-27/25-22/25-20/23-25/15-8)
MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 2, Feral 24, Stefanović 7, Codarin 10, Strehlau 22, Zaytsev 18; Cavaccini (K) (L1); Cattaneo, Bonomi. N.e. Oberto, Giraudo, Copelli, Sala, Colasanti (L2). All.: Matteo Battocchio. Aiuto All.: Mauro Rizzo. Aiuto All.: Fabio Genre. Ricezione positiva: 54%; Attacco: 54%; Muri 11; Ace 6.
Vero Volley Monza: Zimmermann 2, Padar 13, Beretta 8, Mosca 9, Atanasov 16, Rohrs 20; Pisoni (L1); Velichkov, Frascio 3, Scanferla (L2). N.e. Mapelli, Larizza, Ciampi, Knipe. All.: Massimo Eccheli. II All.: Antonello Andriani. Ricezione positiva: 47%; Attacco: 43%; Muri 12; Ace 7.
Durata set: 30’, 28’, 26’, 29’, 15’.
Durata totale: 128’.
Arbitri: Ilaria Vagni, Dominga Lot, Giuliano Venturi.