Pinerolo Ghiaccio: il recap del weekend

Settimana intensa sul ghiaccio per i nostri colori, con diversi doppi impegni e tante indicazioni importanti in vista del prosieguo della stagione.

Doppio appuntamento per la categoria U16, impegnata prima in trasferta contro un Aosta più compatto, che ha saputo imporre il proprio gioco. I ragazzi però non si sono lasciati scoraggiare e si sono subito riscattati nel match successivo, sul ghiaccio di casa contro Trento/Valrendena. Una prestazione di grande carattere e intensità, con una partita combattuta fino all’ultimo, decisa solo nel terzo tempo e chiusa sul 4 a 5 a favore degli ospiti. Segnali importanti di crescita e spirito di squadra.

A Torre Pellice, per la IHL1, ottima prova dei nostri Storm contro i Vinschgau Eisfix. Dopo due tempi giocati alla pari, la gara si è decisa nel terzo periodo. Il Master Round sta mettendo di fronte avversari molto ostici, ma i nostri stanno dimostrando partita dopo partita grinta, carattere e qualità, confermando il buon lavoro svolto sul ghiaccio.

Domenica a Egna, la categoria U14 ha disputato una partita intensa contro i Leifers. Match giocato con grande determinazione, deciso da un paio di errori nel terzo tempo su cui si lavorerà in allenamento, con l’obiettivo di continuare a crescere e migliorare insieme.

Doppio impegno anche per le Rebelles, scese sul ghiaccio sabato in casa e domenica in trasferta contro le Trentino Women. Con queste gare si è conclusa la prima fase della stagione: ora testa alla seconda, con voglia di ripartire e affrontare al meglio le nuove sfide che attendono le nostre ragazze.

Lo sguardo è già rivolto alle prossime partite, con la consapevolezza che il lavoro, l’impegno e lo spirito di squadra sono la strada giusta per continuare a crescere. Avanti così!