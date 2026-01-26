Fulgor beffata sul finale a Lumezzane

La Paffoni Fulgor Omegna esce sconfitta dalla trasferta di Lumezzane: la LuxArm si impone 86-79 al termine di una partita intensa e combattuta, decisa nel finale dalla maggiore precisione dall’arco dei padroni di casa.

I ragazzi di coach Eliantonio giocano un buon primo tempo: dopo un avvio equilibrato (23-21), trovano ritmo nel secondo periodo, chiudendo avanti all’intervallo grazie a un parziale favorevole e al 39-42 di metà gara.

La svolta arriva nel terzo quarto, quando Lumezzane alza il volume e costruisce lo strappo decisivo con un parziale da 28-19 che ribalta l’inerzia (67-61 al 30’).

Nel quarto periodo la Fulgor rientra con carattere: a 6’04” dalla fine Baldini firma il sorpasso sul 72-73, e poco dopo Misters porta Omegna sul 72-75.

Nel momento chiave, però, Lumezzane trova le giocate che spaccano la partita: Galassi infila la tripla del 75-75, poi colpisce ancora dall’arco per il 78-76 e l’81-76, fino alla “sentenza” del 86-77 a 9 secondi dalla sirena.

LuxArm-Fulgor 86-79

Parziali:(23-21, 16-21, 28-19, 19-18)

A livello statistico pesa soprattutto il 15/30 da tre (50%) di Lumezzane, contro il 9/23 della Fulgor.

Per Omegna i migliori marcatori sono Misters (23), Baldini (17) e Balanzoni (14).

Per i padroni di casa spiccano Galassi (22) e Kekovic (15), con Piccionne e Siberna a quota 12