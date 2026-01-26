Club76: tutti i risultati del weekend

Il Club76 nuovamente in campo.
A cominciare dalle ragazze di coach Nicola Negro che, in Serie A1, sabato hanno disputato le semifinali di Coppa Italia Frecciarossa all'Inalpi di Torino, portando Scandicci al tie break e cedendo per 3-2 (25-22, 22-25, 25-20, 22-25, 15-8).
In Serie B1 il Club76 Fenera Chieri giocherà sabato 7 febbraio alle 17 a Novara contro Victor & Co Issa.
In U16 Regionale il Club76 PlayAsti cede 2-3 su BTM In Volley Dall' Osto Trasporti (22-25, 19-25, 25-17, 26-25, 8-15). Partita impegnativa e vibrante. Sotto di due set, le “clubbine” riescono a recuperare, ma nel tie-break non esprimono al meglio il loro gioco.
In Under 14 il Club76 MTS Ser Santena vince 3-0 contro Club76 Chieri (25-7, 25-19, 25-14). MTS Santena conquista la vittoria nella gara di categoria, portando a casa i tre punti. L’approccio alla partita è subito molto deciso.
Infine, in U13 il Club 76 Fenera Chieri Gold vince 3-0 su Balamunt (25-16, 25-20, 25-15). Tre punti molto importanti per le fenerine, conquistati nel corso di una partita sotto controllo, con qualche distrazione di troppo nel secondo set.
ALTRI RISULTATI
Venerdì 23 gennaio
• Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Rasero Teloni L’Alba Volley -Club76 Playasti vs Volley Cherasco Nera 1-3
• Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti vs Mon.Vi Bam Verde 3-2
Sabato 24 gennaio
• U14 F. C.T. Cuneo Asti Girone F: Club76 Playasti vs ASD Centallo Volley 3-1
• U12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 Volley S3 Girone B: VBC Dogliani vs Club76 Playasti Bianca 0-3
Domenica 25 gennaio
• U18 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: PGS El Gall vs Rasero Teloni L’Alba Volley – Club76 Playasti vs Club76 Playasti 3-0
• U16 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: L'Alba Volley vs Club76 MTS Santena 1-3
• U16 F. C.T. Cuneo Asti Girone D: Club76 Playasti vs Volley Roero 3-0
• U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: Club76 Playasti Gold vs L'Alba Volley 3-0
• U13 F. C. T. Cuneo Asti Girone C: Club76 Playasti Bianca vs PGS El Gall 3-2
• U13 F. C. T. Cuneo Asti Girone C: Volley Roero vs Club76 Playasti Blu 3-0