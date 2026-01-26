La Coppa Italia LBA fa tappa a Novara

Novara, per una sera, ha respirato aria di grande basket nazionale. La tappa novarese del tour della Coppa Italia LBA , organizzata da FIP Piemonte in collaborazione con LBA, ha fatto tappa al Pala Sartorio rendendo visita a Basket College Novara , trasformando l’impianto novarese in un vero e proprio punto d’incontro fra istituzioni, mondo sportivo e tantissimi giovani appassionati.

Sul parquet, oltre alla Coppa esposta e fotografatissima, sono sfilate le squadre del vivaio cittadino, con in prima linea il movimento di Union Basket Novara il progetto comune di San Giacomo Femminile e Basket College Novara, che ha affiancato la Federazione nell’accoglienza e nell’organizzazione logistica dell’evento.

A testimoniare il valore non solo sportivo, ma anche civico e territoriale dell’appuntamento, la presenza di numerose autorità:

Gianpaolo Mastromarco, presidente FIP Piemonte

Daniela Cameroni, consigliera regionale del Piemonte

Barbara Pace, consigliera delegata della Provincia di Novara

Ivan De Grandis, vicesindaco del Comune di Novara con delega allo Sport

Mastromarco (FIP Piemonte): «Novara merita il grande basket»

Il presidente Gianpaolo Mastromarco ha rimarcato il significato della tappa novarese all’interno del percorso che porterà alle Final Eight di Coppa Italia LBA: «Portare la Coppa Italia a Novara significa riconoscere a questa città un ruolo che le appartiene nel panorama cestistico piemontese. Non è solo un trofeo da vedere da vicino, ma un simbolo che deve accendere sogni ed entusiasmo nei ragazzi che oggi si allenano in questi impianti. Il lavoro fatto dalle società del territorio – e penso in particolare a realtà come Basket College Novara – va nella direzione giusta: qualità tecnica, attenzione educativa e radicamento nella comunità».

Cameroni: «Lo sport come politica giovanile concreta»

La consigliera regionale Daniela Cameroni ha posto l’accento sulla dimensione sociale dello sport: «Quando si parla di politiche giovanili, spesso si pensa solo a bandi o progetti sulla carta. Serate come questa dimostrano che lo sport è una politica giovanile concreta, quotidiana, fatta di allenamenti, educatori, dirigenti e famiglie. Vedere la Coppa Italia LBA in mezzo a tanti ragazzi è un segnale bello e potente: significa dire loro che i grandi palcoscenici non sono lontani anni luce, ma sono collegati da un filo diretto alle palestre di quartiere».

Pace (Provincia): «Un patrimonio educativo da sostenere»

Per la Provincia di Novara è intervenuta la consigliera delegata Barbara Pace, che ha sottolineato l’importanza di fare squadra intorno alle realtà sportive: «Il movimento cestistico novarese è tornato ad essere un patrimonio vivo del territorio. Le società che investono sui giovani, sul minibasket, sul settore femminile, creano ogni giorno valore sociale e coesione. Come Provincia vogliamo esserci, ascoltare e accompagnare questo lavoro, perché quello che si costruisce in palestra ha riflessi diretti sulla qualità della vita delle nostre comunità».

De Grandis: «Novara città che torna a credere nella pallacanestro»

Il vicesindaco Ivan De Grandis, delegato allo Sport, ha rimarcato il ruolo strategico degli impianti e del lavoro “silenzioso” delle associazioni: «La presenza della Coppa Italia LBA al Pala Sartorio è un messaggio forte: Novara torna a credere nella pallacanestro e vuole farlo in maniera strutturata. Come Comune stiamo lavorando per rendere gli impianti sempre più accoglienti e funzionali; ma senza società come Basket College Novara, che riempiono questi spazi di contenuti, passione e progetti, tutto questo non avrebbe senso. Oggi abbiamo messo insieme istituzioni, famiglie e ragazzi intorno a un pallone da basket, ed è esattamente la direzione in cui vogliamo continuare ad andare».

Delconte (Basket College): «Un onore e una responsabilità per Novara»

Ha commentato l’iniziativa anche il presidente di Basket College Novara, Andrea Delconte, che ha sottolineato il significato dell’evento per il club e per la città: «Per noi è un onore grandissimo ospitare la Coppa Italia LBA qui al Pala Sartorio, nel cuore di Novara. Questa sera i nostri ragazzi hanno potuto vedere da vicino il trofeo che appartiene al basket dei “grandi”, le immagini di Novara sui social di Lega Basket hanno mostrato Novara a molte migliaia di appassionati, ed il messaggio è chiaro: a Novara quel mondo parte da qui, da queste palestre, da questi allenamenti».

Delconte ha ringraziato FIP Piemonte e le istituzioni per la fiducia: «Ringrazio il presidente Mastromarco, LBA e tutte le istituzioni presenti per aver scelto Novara come tappa di questo tour. Per Basket College è un attestato di stima, ma è anche una responsabilità: ci sprona a lavorare ancora di più e meglio sulla formazione dei giovani, sul settore giovanile e sul femminile, perché la pallacanestro a Novara non sia un episodio, ma un progetto stabile nel tempo».

Infine, uno sguardo al futuro del movimento con il Consigliere della Società Gaudenziana Paolo Tiramani: «Il nostro impegno è chiaro: vogliamo che Novara torni ad essere una piazza di riferimento per il basket, non solo per i risultati del campo, ma per la qualità dell’ambiente, dei tecnici, dei dirigenti e dei valori che trasmettiamo ai ragazzi. Se tutti – società, istituzioni, famiglie – remiamo nella stessa direzione, serate come questa possono diventare la normalità e non l’eccezione».

Il ruolo di Basket College Novara

Nel corso della serata non sono mancati i momenti dedicati ai ragazzi: foto di gruppo con la Coppa, palloni che rimbalzano, occhi che brillano davanti al trofeo che tra poche settimane sarà conteso dalle grandi della Serie A.

Per Basket College Novara si è trattato di una tappa simbolica importante: da un lato il riconoscimento istituzionale del proprio ruolo nel movimento cestistico cittadino, dall’altro la conferma di un percorso che, dal minibasket alla Serie C, sta riportando Novara al centro della mappa del basket regionale.