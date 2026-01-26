A Canale il Campionato Nazionale di One Wall

L’evento rappresenta un passaggio cruciale per il rilancio delle discipline sferistiche affini. Il torneo, oltre ad assegnare il titolo di Campione Italiano, sarà determinante per definire il ranking nazionale. Tale classifica fungerà da base per la selezione della Nazionale Italiana che volerà a Mendoza (Argentina) nel mese di aprile per gli appuntamenti internazionali.

«Il One Wall è una disciplina in fortissima espansione, già praticata in oltre 50 nazioni e con una concreta prospettiva olimpica», dichiara Giorgio Vacchetto, tecnico della Nazionale e coordinatore dell’evento. «A Canale vedremo in campo il meglio del movimento sferistico italiano in una competizione aperta a uomini e donne, con la possibilità di sfide miste».

Dettagli dell’evento:

Data e Orario: 8 febbraio 2026, a partire dalle ore 08:30.

Format: Tabellone a eliminazione diretta (stile tennis) per 32 giocatori, con 8 teste di serie e gironi di qualificazione iniziali.

Obiettivo: Definizione del ranking nazionale e selezione per la trasferta in Argentina.

Iscrizioni: Aperte a tutti gli atleti interessati sul portale App.rulethewall.com (limite massimo 32 partecipanti).

L’evento di Canale promette una giornata di grande intensità agonistica, un vero "tour de force" che metterà alla prova la resistenza e la tecnica dei migliori specialisti del muro.

