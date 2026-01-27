BEA Chieri: prova di forza contro Genova

Domenica 25 gennaio è andata in scena la diciannovesima giornata di Serie C Interregionale . I Leopardi, tornati al PalaGialdo, offrono una prestazione offensiva scintillante e superano nettamente MyBasket Genova per 100-76 . Una prova di forza del collettivo arancione che, nonostante le rotazioni ridotte dagli infortuni, manda ben sei giocatori in doppia cifra e conduce il match dal primo all’ultimo minuto, ritrovando i due punti con grande autorità.

LA GARA

I Leopardi scendono in campo con la voglia di riscattare lo stop di Vado e l’approccio è devastante. L’attacco di BEA gira a meraviglia fin dalla palla a due, trovando ottime spaziature che mandano in crisi la difesa ligure. Tagliano (MVP con 26 punti) è immarcabile, punendo sia in avvicinamento che dalla media distanza, mentre Drame (19) domina fisicamente nel pitturato. Il ritmo è altissimo e Chieri lo cavalca alla perfezione: la prima frazione è un monologo offensivo da 32 punti segnati, con giocate spettacolari in transizione che infiammano subito il PalaGialdo (32-21).

Nel secondo periodo Genova prova a restare aggrappata al match affidandosi al talento di Galluzzi e Provenzano, cercando di alzare i giri in attacco. Tuttavia, BEA non concede nulla: coach Conti trova risposte eccellenti dalla panchina, fattore decisivo in una serata con rotazioni obbligate. Viggiano e Ruà entrano con la faccia giusta, portando energia, difesa e punti pesanti (22 in due alla fine) che respingono al mittente ogni tentativo di rimonta ospite. Giacomelli continua a gestire i tempi con lucidità e si va all’intervallo lungo sul 52-39, con i Leopardi in pieno controllo delle operazioni.

Al rientro dagli spogliatoi la partita rimane piacevole e ad alto punteggio. Genova non molla e prova a ricucire lo strappo, ma Chieri dimostra grande maturità: ogni volta che gli ospiti provano ad avvicinarsi, i Leopardi rispondono con un parziale, alzando l’intensità difensiva proprio quando serve per chiudere la via del canestro, attaccando correttamente la zona inserita da coach Pansolin. La fluidità offensiva rimane una costante anche nella ripresa, con una circolazione di palla che libera sempre l’uomo migliore al tiro. Alla terza sirena il tabellone recita 80-65, un vantaggio rassicurante costruito su una solidità mentale invidiabile. Nell’ultimo quarto non c’è spazio per cali di concentrazione. I ragazzi di coach Conti continuano a spingere sull’acceleratore, onorando l’impegno fino alla fine. Gatti e Possekel si uniscono alla festa offensiva, colpendo dalla distanza e in penetrazione, permettendo a Chieri di dilagare fino al +24 finale, fondamentale per ribaltare il -23 della gara di andata. I Leopardi ritrovano anche il tiro da 3 punti: 19 triple a bersaglio nella splendida serata del PalaGialdo.

IL COMMENTO

«Devo fare i complimenti ai ragazzi, che hanno buttato anima e cuore – commenta coach Alex D’Arrigo – Abbiamo preparato la partita in maniera eccellente e in attacco siamo riusciti a fare quello che volevamo fare, poi le percentuali ci hanno premiato. Le rotazioni sono state ridotte dagli infortuni, i ragazzi hanno speso tanto, dando qualsiasi cosa. Siamo stati eccezionali da ambo i lati del campo. Possiamo ripetere partite del genere, ne sono convinto».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Partita difficile per i Leopardi che tornano in trasferta: appuntamento a sabato 31 gennaio per la sfida contro Teens Basket Biella. Palla a due alle 18:30.

BEA CHIERI - MYBASKET GENOVA 100-76

Parziali (32-21, 52-39, 80-65)

BEA: Tagliano 26, Drame 19, Giacomelli 14, Viggiano 12, Ruà 10, Gatti 10, Possekel 9, Fatone, Dioum, Picco NE, Conti G. NE. All. Conti F., 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Ponteprimo, Add. Arbitri Monteleone.

GENOVA: Galluzzi 17, Provenzano 13, Penco 10, Miaschi 10, Castello 9, Cartasegna 7, Canepa 3, Cacciabue 3, Casucci 2, Rossetto 3, Serafini, Penna NE. All. Pansolin.