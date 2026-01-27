L’Olimpo Basket vince trascinata dal Pala Langhe!

Che partita, che pubblico, che vittoria! L’ Olimpo , trascinata da un palazzetto gremito e caloroso, gioca una scoppiettante e godibile partita che si risolve nel finale grazie a un grande gioco di squadra e a una spettacolare raffica di triple.

A sfidare le aquile biancorosse in un direttissimo scontro salvezza è il Barracuda Torino dell’amico Foglia e sin da subito la gara è testa a testa. Nel primo tempo le difese sono poco reattive, ma gli attacchi producono ad altissimo ritmo (40-43 alla pausa). Nell’intervallo a ricevere i meritati applausi dei tantissimi presenti è la squadra Under 15 della scorsa stagione che ha vinto il campionato regionale e sfila a centro campo!

Dopo il break lungo l’Olimpo comincia a difendere con sempre maggiore intensità e gli ospiti sono costretti a prendere tiri forzati. Dall’altra parte, invece, inizia lo show delle triple con le 4 consecutive di Occelli, ben supportato poi dagli altri grazie a un giro palla fulmineo contro la difesa a zona torinese. Vince l’Olimpo 84-77 e davanti agli applausi del Pala Langhe arriva la terza vittoria consecutiva!

Ora le aquile sono attese da un turno di riposo, che servirà anche per recuperare qualche energia poi si ritornerà in campo sempre ad Alba domenica 8 Febbraio contro Pinerolo.

Olimpo Alba Mercatò - Barracuda Basket 84-77

Parziali (25-25; 15-18; 19-13; 25-21)

Olimpo: Moschini 2, Nardin 4, Rosa 1, Schellino 13, Castillo 3, Orrù 2, Iudicello 10, Coucourde, Occelli 27, Gobbino 6, Nicola 5, De Carolis 11. All: Schinca – Biglia.

Barracuda: Raciti, Minola 2, Cibin 13, Aralla, Ingrosso 4, Berrino 14, Musto 15, Campagnolo 6, Lachello 20, Zagni 1, Foglia 2, Marra. All: Musto.



