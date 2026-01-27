Sci Club Sauze d’Oulx: Barbara Merlin lascia la guida dell’associazione  

Cambiamenti in vista ai vertici dello Sci Club Sauze d’Oulx , storico club sportivo fondato nei primi anni del Novecento insieme alla celebre stazione sciistica piemontese. Barbara Merlin ha annunciato le sue dimissioni dal ruolo di Presidente , dopo oltre sei anni alla guida dell’associazione. Come previsto dallo Statuto, con la sua uscita decade anche l’intero Consiglio Direttivo, che rimarrà comunque in carica temporaneamente per gestire gli affari urgenti e l’ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi membri.

L’annuncio è stato dato in occasione dell’Assemblea Ordinaria dei soci riunitasi domenica 25 gennaio 2025 presso l’Ufficio del Turismo di Sauze d’Oulx per esaminare ed approvare il rendiconto consuntivo dell'anno 2024/2025 e il rendiconto finanziario previsionale per l’anno 2025/2026. In particolare la gestione istituzionale, alla data di chiusura del 30/09/2025, ha evidenziato un risultato sostanzialmente in pareggio, pari a euro (670), mentre il rendiconto previsionale 2025/2026, redatto con grande attenzione, partendo dai dati consuntivi della stagione passata e considerando solo le iscrizioni già confermate e gli attuali accordi di sponsorizzazione, prevede un risultato finanziario stimato che ammonta a 16.985 euro.

La decisione di Barbara Merlin, presa con largo anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato, nasce dall’esigenza di gestire i numerosi impegni professionali.

Inoltre, mira a dare nuovo slancio allo sci club sia sul piano organizzativo che sportivo, favorendo un ricambio generazionale, con l’ingresso di nuove persone pronte ad affrontare nuove sfide e a portare una visione innovativa per la pianificazione delle attività nei prossimi anni.

«Alcuni anni fa ho assunto con l’entusiasmo e la passione di sempre per questo sport, che per me è il più bello del mondo, il ruolo precedentemente ricoperto da Piero Gros – dichiara Barbara Merlin -. Grazie al suo impegno, abbiamo ereditato uno Sci Club caratterizzato da solidità sia sportiva che finanziaria; su queste basi abbiamo scelto di avviare un ambizioso progetto di crescita. Sebbene siano stati anni complessi, l’impegno collettivo ci ha consentito di progredire e ottenere significativi risultati agonistici. Ritengo ora opportuno cedere la guida del Club: resterò comunque disponibile per fornire supporto, pur senza l’assillo della quotidianità, continuando così a contribuire alla vita dello Sci Club».

Presidente dall’aprile del 2019, Barbara Merlin, con il supporto del Direttore Tecnico Davide Poncet e la competenza di tutto lo staff tecnico, ha consolidato lo Sci Club Sauze d’Oulx come una presenza significativa nel panorama sciistico della Valsusa. Il percorso è stato caratterizzato da numerose sfide, tra cui l’emergenza Covid-19, la limitata disponibilità delle piste di allenamento, le difficili condizioni di innevamento degli ultimi anni, nonché la crescente complessità nel reperimento di nuovi sponsor.

Nonostante tali difficoltà, l’attività dello Sci Club Sauze d’Oulx è proseguita senza interruzioni, consentendo alla società di raggiungere risultati agonistici di rilievo. Attualmente le Tigri di Sauze d’Oulx possono contare su due atleti, Anita Ochrymowicz e Carlo Zampieri, nel Comitato Regionale, e uno, Tomas Deambrogio, nella squadra Nazionale C. Inoltre, tredici ragazzi hanno superato le selezioni per diventare maestri di sci. Questo è un segnale che la direzione intrapresa è quella giusta: ai futuri membri del Consiglio Direttivo spetta il compito di proseguire su questo percorso, mantenendo sempre come obiettivo principale la crescita di un vivaio di qualità che garantisca un costante ricambio di giovani atleti motivati a sviluppare la propria carriera sportiva all’interno del club.