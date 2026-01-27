Reale Mutua Fenera Chieri ’76: domani l’andata dei playoff della Coppa CEV

Le emozioni della Finali Coppa Italia Frecciarossa all’Inalpi Arena sono ancora ben vive negli occhi e nei cuori, ma per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è già tempo di voltare pagina. L’impegno che attende Spirito e compagne è l’andata dei play-off della CEV Volleyball Cup in programma domani, mercoledì 28 gennaio , in Polonia. Avversario di turno il BKS Bostik Bielsko-Biala . Fischio d’inizio alle ore 18 , con diretta streaming free su DAZN .

Si tratta dell’ennesimo avversario inedito per le biancoblù che però nelle loro tre precedenti partecipazioni europee hanno già affrontato altre due squadre polacche, Police nella Coppa CEV 2023/2024 e Legionowo nella Challenge Cup 2022/2023.

Bielsko-Biala si presenta come una realtà di indubbio blasone, forte di otto scudetti (il primo nel 1988, il più recente nel 2010), otto coppe nazionali e tre supercoppe polacche. Al momento la squadra allenata da Bartłomiej Piekarczyk occupa la quarta posizione nella Tauron Liga. Nel suo organico, in gran parte composto due giocatrici polacche, ne spiccano due con trascorsi italiani: la centrale Gryka (ex Perugia) e soprattutto l’opposto estone Kertu Laak, dal 2019 al 2021 riserva di Kaja Grobelna a Chieri.

A fare il punto e presentare la sfida è la schiacciatrice Laura Dervisaj-Kunzler: «È stato davvero bello giocare le finali di Coppa Italia, fare parte di questo grande evento che era un po’ il nostro primo obiettivo stagionale, ed essere parte dei migliori tifosi del campionato italiano. In campo abbiamo dimostrato di essere una buona squadra. Ovviamente ci è dispiaciuto non essere riuscite a vincere al quinto set contro Scandicci ma abbiamo espresso un buon gioco. Ora ci attende Bielsko-Biała. Personalmente conosco poche giocatrici, ma è sicuramente una squadra competitiva, come dimostra anche il campionato che sta facendo. Penso dovremo cercare di giocare la nostra pallavolo perché ogni partita è importante in questa coppa europea. Quindi cerchiamo di mettere tutto in ordine già in questa gara d’andata per iniziare bene, e poi vediamo come va».