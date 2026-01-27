Tuttosport.com
Volley Busca: i risultati della settimana

La Serie D femminile si carica in vista delle finali di Coppa. Sconfitte in trasferta per le Serie C e Serie D maschili che ora riposeranno per due turni
5 min
Serie C maschile - Si ferma a un soffio dalla rimonta perfetta la corsa del Lab Travel Busca, che esce dal campo dell'Ilario Ormezzano con un solo punto in tasca ma la consapevolezza di avere un carattere da vendere. Finisce 3-2 per i padroni di casa, al termine di una battaglia di nervi e adrenalina durata cinque set.

Serie D maschile - Non è bastata una reazione d’orgoglio nel secondo set per portare a casa punti pesanti. Il Lab Travel Busca esce dalla trasferta contro Villanova con il rammarico di non aver dato continuità a un match che, per lunghi tratti, era rimasto in equilibrio.

Serie D femminile - Il Lab Travel Busca torna a ruggire tra le mura amiche e lo fa con una prestazione maiuscola, travolgendo il Club 76 L’Alba Volley con un secco 3-0 che non ammette repliche. Le ragazze della L.C.M. Costruzioni hanno preso in mano le redini del match fin dai primi scambi, imponendo un ritmo forsennato che ha mandato in tilt la difesa albese: il primo set si è chiuso con un netto 25-18, preludio a un secondo parziale dominato in lungo e in largo e terminato con un perentorio 25-12 che ha evidenziato il divario tecnico visto in campo. Solo nel terzo set le ospiti hanno provato a rialzare la testa cercando di riaprire la contesa, ma il Busca ha mantenuto la calma nei momenti cruciali, gestendo con lucidità i palloni che scottavano e sigillando la pratica sul 25-23. Questa vittoria netta rappresenta una scarica di adrenalina fondamentale per il morale e la classifica, dimostrando che quando il gruppo gira a pieno regime è capace di una solidità difensiva e di una precisione in attacco davvero letali.

RISULTATI DELLA SETTIMANA

Serie C maschile

ILARIO ORMEZZANO 3-2 MC1933 - LAB TRAVEL BUSCA
Parziali (25-20, 25-21, 22-25, 21-25, 15-13)

MC1933 - Lab Travel Busca: Busi, Bonsignore, Colasanti, Rosati, Dobrev, Drocco, Girardi, Di Giulio, Baldi, Marino, Barberio, Bertone, Scatragli, Ballari. All.: Tomatis, Barbiero

Serie D maschile

VILLANOVA VOLLEY 3-1 MC1933 - LAB TRAVEL BUSCA
Parziali (25-20, 23-25, 25-9, 25-14)

MC1933 - Lab Travel Busca: Barbi, Ravelli, Campagnoli, Rocchia, Chiapella, Finoro, Deana, Pelissero, Ghibaudo, Grandis, Pepino, Massa, Merola, Boggione. All.: Tassone, Tavella.

Serie D femminile

L.C.M. COSTRUZIONI MC1933 BUSCA 3-0 CLUB 76 L’ALBA VOLLEY
Parziali (25-18, 25-12, 25-23)

LCM-MC1933 Busca: Martinasso, Bina, Cassini, Cattaneo, Donadei, Cavallo, Garello, Re, Giraudo, Bonardello, Golle, Testa. All.: Lamberi M., Lamberti L.

1ª Divisione

LAB TRAVEL CUNEO 3-2 L.C.M. COSTRUZIONI MC1933 BUSCA
Parziali (23-25, 25-16, 25-20, 16-25, 15-6)

Busca: ​​Brocchiero, Castellino, Eandi, Garino, Gianni, Lingua, Michelini, Mondino, Paoletto, Pascale. All.: Giordano

Under 18

ASD CENTALLO 1-3 MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA
Parziali (26-24, 18-25, 11-25, 17-25)

Busca: Bina, Bonardello, Castellino, Eandi, Garino, Gianni, Lingua, Michelini, Mondino, Paoletto, Pascale. All.: Lamberti

Under 16

MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA 2-3 DRONERO DRAGONS
Parziali (20-25, 25-19, 24-26, 25-16, 9-15)

Busca: Aimar, Barale, Garino, Garnero, Giordano, Marijashi, Pellegrino, Pellitta, Petrone, Rosso, Selimi, Serino All.: Perotti

Under 14

MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA 0-3 VOLLEY CHERASCO
Parziali (16-25, 15-25, 20-25)

Busca: Ballabani, Barra, Ferrero, Fino, Graffini, Marchetti, Marku, Mhillaj, Rosso A., Rosso E., Rostagno, Sasia, Serino. All.: Lamberti

Under 13

ALUSIC MOROZZO 3-1 MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA
Parziali 22-25, 25-12, 25-19, 25-20)

Busca: Abbà, Arnaudo, Conte, Deng, Girello, Jubani, Lleshi, Massabò, Palushi, Rosso. All.: Cavallero

