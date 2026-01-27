Pallamano Derthona: i risultati della Serie B e Under 14

SERIE B

Pallamano Palazzolo - A.S.D. PALLAMANO DERTHONA 24-27

Impresa titanica dei ragazzi di Coach Affricano che, seppur con una formazione ridotta, battono il Palazzolo, nonostante gli avversari abbiano schierato la formazione da Serie A Silver. Primo tempo in grande equilibrio, con i tortonesi che non si lasciano intimorire dalla caratura dell’avversario, chiudendo efficacemente in difesa, grazie anche a una prestazione straordinaria del portiere Alberto Losacco, ben solido tra i pali per tutta la partita. Nell’ultimo minuto, due prodezze in attacco di Nasufi e Vieira, che ha giocato fuori posizione tutta la partita, consentono al Derthona di andare a riposo sul 13-15.

Il secondo tempo vede il Palazzolo riagganciare gli ospiti, e anche portarsi in vantaggio, ma senza accumulare distacco, La prova di carattere del Derthona diventa decisiva negli ultimi dieci minuti, dove l’intera squadra continua ad arginare i tentativi in attacco degli avversari, riuscendo a colpire con puntualità nelle aperture di una difesa sempre più scomposta. A nulla servono i tentativi di recupero del Palazzolo e la partita si chiude sul 24-27 per il Derthona.

Il commento a caldo del vice allenatore Fabio Bottiroli: «È stata una delle partite più belle della nostra squadra degli ultimi anni e una delle nostre imprese più egregie, perché ci siamo presentati qui senza il nostro capocannoniere, senza il nostro pivot titolare e con una panchina molto corta, contro una squadra che schierava elementi di una categoria superiore. I ragazzi sono stati bravi a giocare al 100% per sessanta minuti, senza farsi innervosire, di fronte a un pubblico molto caloroso, che ha reso il tutto ancora più divertente. Tutti sono stati veramente all’altezza della situazione; siamo molto soddisfatti di quello che stanno facendo i ragazzi, del loro spirito di sacrificio e della voglia di vincere che hanno».

Sono scesi in campo: Bottazzi, Caracciolo, Cavo, Cumerlato, Gatti, Gobbo, Losacco, Nasufi, Novello, Trovato, Verna, Vercelli, Vieira Bertolucci e Zanone. Alla guida della squadra sono coach Marco Affricano e vice Fabio Bottiroli.

UNDER 14

Cassano Magnago - A.S.D. PALLAMANO DERTHONA 29-7

Inizia con un concentramento alla Palestra Coppi di Tortona il cammino della Under 14, e inizia con due sconfitte, ma con grandi segnali di crescita per i Giovani Leoni di coach Affricano. Si comincia contro i pari età del Cassano, ma le somiglianze si fermano alla parte anagrafica. La imponente superiorità fisica degli avversari porta a una partita a senso unico, in cui poco possono il coraggio e la tenacia dei Giovani Leoni. Il punteggio finale, di 7-29 non rende giustizia a una partita comunque divertente, in cui entrambe le squadre hanno dato il massimo.

A.S.D. PALLAMANO DERTHONA - A.S.D. Pallamano Vigevano 16-22

Ben diversa la partita contro il Vigevano, con le due formazioni in grado di esprimersi su un grande equilibrio. Solo nel corso del secondo tempo, la maggiore freschezza degli ospiti, anche grazie a un maggiore numero di cambi disponibili, ha consentito loro di prendere un sufficiente margine di vantaggio, tale da portare al finale di 16-22. Una giornata di grande crescita per i ragazzi tortonesi, che hanno comunque mostrato grandi qualità e voglia di giocare.

«Sapevamo che contro il Cassano sarebbe stata molto dura e che alcuni giocatori del Vigevano ci avrebbero messo in seria difficoltà – commenta l’allenatore Marco Affricano -. Nonostante le sconfitte vediamo, però, che il lavoro degli scorsi mesi sta comunque portando a grossi progressi, in merito al posizionamento e alla confidenza in campo dei nostri ragazzi. Stiamo riducendo il gap tecnico nei confronti delle alte squadre e presto i risultati arriveranno».

Sono scesi in campo: Cunsolo Ettore, D’Ambrosio Ismaele, Erriu Samuele, Guatelli Eric, Muzzin Leonardo, Ndrepeci Luis, Pennella Andrea, Pernigotti Jacopo, Pernigotti Marco, Perrotta Gabriele, Repetto Edoardo, Vanni Valerio. Allenatore Marco Affricano, vice Alessandro Cavo.

PROSSIMI IMPEGNI

Sabato 31 gennaio, alle 18.00, la prima squadra attende in casa i pari categoria del Leno, alle 16.30, mentre la Under 16 ospiterà i pari età del Valpellice alle ore 15.00. La Under 14 tornerà in campo l’8 febbraio, per il concentramento di categoria a Molteno (LC).